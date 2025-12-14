狩野英孝『まどマギ』ほむらの涙に口数減る まどか最後のセリフに混乱「あと1話かぁ…」
アニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』第10話が、本日14日にMBS・TBS系にて放送された。副音声コメンタリーを『まどマギ』シリーズ未視聴のお笑い芸人・狩野英孝が担当しており、今回のエピソードは真剣に見たこともあり口数は少なめだった。
【画像】ほむらピンチ！魔法少女に変身したまどか 公開された場面カット
今作は、劇場版[前編][後編]を全11話のTVシリーズとして再編成し、『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』として放送。まだ同シリーズを観ていない人が、『まどか☆マギカ』の世界に触れるきっかけに、また、すでに観ている人も、新作映画『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞』（2026年2月公開）に向けての振り返りして楽しめるようになっている。
副音声企画は、狩野が初めて『まどマギ』シリーズに触れることとなり、初見ならではの新鮮な反応が見どころで、コメンタリーは1話から最終11話までを予定。今回の第10話では、ほむらがついにまどかへ未来から来たことを打ち明けた。
これに狩野は「カミングアウト！？」と驚きつつも、ほむらが涙を流しながらまどかへこれまでの思いを明かすシーンでは、口数が少な目に。「これを聞いたまどかは、どうするかですよね！」と今後の展開に興味津々だった。
ワルプルギスの夜とほむらの戦闘シーンでは、「（攻撃が）効いてくれ！」「やったか？」「やばい！やばい！何か答えを見つけてくれ！」などと大声で応援していた。
ピンチの場面にまどかが登場すると「ほむらの希望がやってきたぞ…」と反応しつつも、まどかの最後のセリフに「おいっ！うそっ！うっわぁ〜 いまのごめんねは魔法少女になってごめんね？」「『いつ魔法少女になるんだよ〜』と言ってきましたが、『まさか魔法少女になるな！』という感情になるとは夢にも思いませんでした。なんの契約で魔法少女になったかだよね？ あと1話かぁ…」と怒涛の展開に混乱していた。
