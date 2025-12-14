日本高野連が若手指導者育成を目的として実施する甲子園塾が14日、大阪府摂津市内の練習場で行われ、今年の全日程を終えた。

2泊3日の研修会は今年で18年目を迎えた。原則、教員資格を取得して10年未満の指導者を対象とし、年度内に2度開催している。今回は軟式6人を含む33人の指導者が参加した。

最終日は、天候不良のため屋内練習場で実施。特別講師を務めた金足農（秋田）の中泉一豊監督や高校日本代表前監督の小倉全由氏らが、屋内でも実施可能な練習方法を若手指導者に惜しみなく伝授した。中泉監督は「甲子園という場所は、行くと決めないと届かない場所だと思う。また、高校野球の歴史なども僕自身も学ぶことができ、もっと学びたいと思える3日間になりました」と振り返った。

研修を終えた受講者33人に塾長の正木陽技術・振興委員長から修了証が授与された。正木氏は「日本高野連の思いや歴史を理解し、指導に生かしてほしい。僕の現役時代にも、このような学ぶ機会があれば、もっといい監督になれたのにな…と思います」とコメント。小倉氏は「若い時に学んでいれば、もっといい指導ができただろうな…と思うことが多かった。若い先生方には、選手と一緒になって練習してほしい。“すぐに学校に戻り、この雰囲気で指導したい”と言ってくれたことが嬉しかった」と振り返った。

比叡山（滋賀）軟式野球部で顧問を務める雲林院（うんりんいん）寿文さんは「日本高野連さんの取り組みにより軟式の知名度も上がり始めた。この火を消さないように精進したい」と振り返った。