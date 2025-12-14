将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が12月14日、準公式戦の「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 決勝戦」に西軍代表として出場。東軍の中村太地八段（37）を破り、年内最後の公開対局を白星で締めた。

本棋戦は、『将棋ファンの皆様に喜んで頂く棋戦』をコンセプトに2021年に創設された。藤井竜王・名人、中村八段はファン投票で東西トップの得票数で決勝戦へ出場。東西人気トップ同士が激突した一戦に、大きな注目が集まっていた。

西軍が4連勝で迎えた第5局を担った藤井竜王・名人。後手の中村八段の誘導で横歩取りの戦型から非常に激しい戦いとなったが、藤井竜王・名人が一方的に攻める展開となった。終盤以降はすさまじい切れ味で後手を圧倒。瞬く間に寄せ切り、勝利をもぎ取った。

あまりの快勝っぷりにファンは騒然。ABEMAの視聴者からも「やべえｗ」「さすがすぎる」「聡太の将棋は面白いな」「すごい寄せだった」「居合切りレベルの寄せ」など、興奮の声が押し寄せていた。

東西対抗戦は、藤井竜王・名人の勝利など5勝1敗で西軍が勝利。藤井竜王・名人は「どの将棋も白熱した戦いで、終盤戦でもどちらが勝つかわからないような際どい将棋ばかりで私自身も控室でドキドキしながら見ていました。とても楽しい時間を過ごすことができた。際どい戦いの中で西軍の皆さんに勝っていただいて、心強さ感じた。チームの中で指すことができて良い時間を過ごせた」と貴重な時間を満喫した様子だった。

