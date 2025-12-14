小型犬にかかる年間飼育費用の内訳

食費

小型犬の食費にかかる年間費用の目安は、3万円～6万円程度です。

食事のメインがドライフード（総合栄養食）である場合には、比較的費用を抑えることができます。

ドライフードに加えて、ウェットフードを混ぜて与える場合やトッピングにお肉やお魚を与える場合では、うんと費用が増えてしまうことがあります。

また、成長期である犬やシニア期である犬には、栄養バランスや健康状態に配慮した食事が必要になるため、年間費用が1万円～2万円を目安に追加されることがあります。

そして、持病がある場合では、総合栄養食と比べて療法食の方が値段が高く傾向にあります。

医療費

小型犬の医療費にかかる年間費用の目安は、2万円～5万円程度です。

狂犬病の予防接種 混合ワクチンの接種 ノミ、マダニの寄生を予防する薬 フィラリア症を予防する薬 定期健診

若い年齢であるときは、このような医療費がかかることがほとんどでしょう。

持病がある場合や高齢になったとき、医療費はグッと上がります。2倍にも3倍にもなることがありますし、1回の通院に数万円かかることもあります。

怪我や病気で手術が必要となった場合では、十数万から数十万円の医療費がかかることもありますし、100万円を超えることもよくあります。

医療費にかかる年間費用を少しでも抑えるためには、愛犬の日々の健康チェックと定期的な健康診断を受けることが大切です。

衛生用品

小型犬の衛生用品にかかる年間費用の目安は、2万円程度です。

トイレシート シャンプー ブラシ 爪切り 歯ブラシ、歯磨き粉 トリミング

最も消費が多いのがトイレシートでしょう。毎日使うものですし、一生涯を通して欠かすことのできないアイテムです。

愛犬の衛生を保つためには、自宅でのシャンプーやトリミングも欠かせません。費用を少しでも抑えるため、シャンプーは自宅で、カットはトリミングサロンで、という選択をする飼い主もいらっしゃるようです。

心構えしておくべき予想外の出費

やはり怪我や病気の治療にかかる費用でしょうか。予想外の出費のほとんどが医療費なのではないかと思います。

小型犬は怪我をしやすく、脱臼や骨折による治療・手術・通院・入院・投薬など、何かと医療費がかさんでしまうことがあります。

そして、一時的な預かりを利用するときの費用も予想外の出費となることがあります。

飼い主が出張の多い方であれば、ある程度の覚悟と準備があるかと思いますが、“まさかこんなことで愛犬を預けることがあるなんて…”という意外な出来事が起こることがあります。

飼い主のケガや病気による入院の際、予想外の出費が…！ということが起こりやすいでしょう。

まとめ

小型犬にかかる年間飼育費用の内訳を3つ解説しました。

食費 医療費 衛生用品

子犬の頃は何かと出費がかさむことがあります。成犬になると、ある程度は出費も落ち着いてきます。そして、シニア犬になった頃、また出費が少しずつ増えていきます。

私が30年、犬と暮らしている中で最も費用がかかるなと感じているのが医療費です。治療にかかる費用だけでなく、予防医療にかかる費用も考えなければなりません。

犬と暮らしていると、予想外の出費もあります。犬を家族に迎えると決めたとき、その予想外の出費への事前の備えをしておくことも大切です。

ペット保険に加入される飼い主も多くいらっしゃるかと思いますが、愛犬のためのある程度の貯蓄もしておくと安心できるかと思います。

年間飼育費用が心配…という方は、毎月の積立をしておくという方法もおすすめできます。