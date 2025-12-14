人気声優・茅野愛衣さんが名古屋へ　ペアリングで魅力を再発見した夜

アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2026年12月15日発売の1月号では、名古屋へ！和食と日本酒のペアリングを楽しむ会にお呼ばれしてきました。

『コヨイのカヤノ』第60杯は名古屋で端正な料理と日本酒を合わせて楽しみます！

第60回の茅野さん一行は東京を飛び出し、名古屋へと向かいます。というのも、茅野さんのYouTube番組「かやのみ」でお邪魔したことがあるお店の方からお料理と日本酒をペアリングしながら楽しむ会にご招待いただいたからです。お店の名前を聞けばピンとくる方もいるかもしれません。

招待してくださったお店の方のヒント！これで分かったあなたは「かやのみ」マスター

どのお店の方かは、ぜひ本誌で確認してみてくださいね♪

このイベントのために用意されたコースは、あんこうのから揚げとあん肝、前菜の盛り合わせからスタートします。合わせるお酒は京都・伏見にある老舗酒蔵「山本本家」の「神聖 純米大吟醸 山田錦 氷室囲」です。

可愛らしい試飲用のグラスとスタンド！見て食べて楽しみます

茶碗蒸しや季節の食材を使った料理に、相性抜群の日本酒が次々と出てきます。普段はあまりしないお酒のセレクトや意外な合わせ方に驚きながらも、その美味しさに茅野さんもテンションが上がります。

料理の盛り付けも美しい

美味しい料理とお酒にニッコリ笑顔

デザートに栗をあしらったケーキと日本酒を合わせていただき、コースは終了。

東京でもいろんなペアリングを試したい！と思えたよきな会にお邪魔した「第60杯」の全貌はぜひ本誌でご覧ください！いつも以上に、読んでいるだけでお腹が空いてお酒を飲みたくなる内容になっています。

今回の「ホロヨイカヤノボイス」でも、“リアルほろ酔い”な茅野さんが、読者の方からいただいた質問にお答えしています。

質問は随時募集中ですので、「#コヨカヤ」を付けて、Xでどしどしお寄せくださいね！

おとなの週末Webでは、スピンオフ連載『ソノタのコヨイ もう1杯』も進行中。こちらもあわせてお楽しみください！

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。2026年冬はアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』（あずき役）、『姫様“拷問”の時間です（第２期）』（ジャイアント役）などに出演予定。

【画像】人気声優・茅野愛衣さんが名古屋で楽しんだお酒と料理（5枚）