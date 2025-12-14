「大阪ダービーで大活躍してからでも全然遅くない」「香川の８番、宇佐美の７番を取りに行って」柿谷曜一朗が“海外志向”の子どもたちへメッセージ
12月14日、柿谷曜一朗の引退試合「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI LAST MAGIC」が、セレッソ大阪の本拠地・ヨドコウ桜スタジアムで開催された。
OSAKA PINK（柿谷の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれ、大阪ダービーという形で対戦。BLUEが監督も務めた本田圭佑のゴールなどで２点を先行するも、最終的に柿谷が88分に決勝点を挙げ、４−３でPINKが２万人のサポーターの前で激闘を制した。
試合後のセレモニー。冒頭、妻でタレントの丸高愛実さんのビデオメッセージが流れ、柿谷は「ちょっと待ってくださいね。...いけるよ、いける」と感極まった様子。一度自分を落ち着かせた上で、まずは多方面へ感謝を伝えると、続けて、率直にこう語った。
「最後の本田圭佑さんのシュートを見てもらったら分かるように（相手は）勝ちに来てました。僕は３−３の時、足がつってて負けることも覚悟しました。そんななか、みんながゴールを取らしてくれて、最後（山口）蛍が守ってくれて、本当に素晴らしい、台本のない引退試合になったと思います。それを作り上げてくれた大阪ブルー、大阪ピンクの皆さん、本当にありがとうございます」
強い大阪愛を持つ35歳のレジェンドはさらに、「今日見に来てる子どもたち」へメッセージ。次のように思いを伝えた。
「今の子どもたちはすぐ『海外に行きたい』と言います。それはみんなの夢が大きくなって、みんなの夢がプレミアリーグやリーガに向いてるからだと思います。でも僕の個人的な意見は、この素晴らしい大阪の地で、大阪ダービーで大活躍してからでも全然遅くないと思うので、セレッソ大阪、ガンバ大阪、できればセレッソ大阪で育ってほしいです。
今日見に来てくれたガンバ大阪が好きな子どもたちもガンバ大阪でプロになって、セレッソでいう背番号８、香川真司の８番を取りに、ガンバでいう宇佐美貴史の背番号７を取りに行ってほしいです。そしてダービーで活躍してる姿を（見せて）、大阪を盛り上げてほしい。それが僕の願いです。今聞いてる子どもたちは、まずセレッソ・ガンバでプロになることを目指して頑張ってほしいなと思います」
引退試合を共に戦った大阪の名手たちが勢揃いするなか、柿谷らしい、思いのこもったスピーチとなった。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】香川→柿谷！88分に劇的決勝弾！
OSAKA PINK（柿谷の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれ、大阪ダービーという形で対戦。BLUEが監督も務めた本田圭佑のゴールなどで２点を先行するも、最終的に柿谷が88分に決勝点を挙げ、４−３でPINKが２万人のサポーターの前で激闘を制した。
「最後の本田圭佑さんのシュートを見てもらったら分かるように（相手は）勝ちに来てました。僕は３−３の時、足がつってて負けることも覚悟しました。そんななか、みんながゴールを取らしてくれて、最後（山口）蛍が守ってくれて、本当に素晴らしい、台本のない引退試合になったと思います。それを作り上げてくれた大阪ブルー、大阪ピンクの皆さん、本当にありがとうございます」
強い大阪愛を持つ35歳のレジェンドはさらに、「今日見に来てる子どもたち」へメッセージ。次のように思いを伝えた。
「今の子どもたちはすぐ『海外に行きたい』と言います。それはみんなの夢が大きくなって、みんなの夢がプレミアリーグやリーガに向いてるからだと思います。でも僕の個人的な意見は、この素晴らしい大阪の地で、大阪ダービーで大活躍してからでも全然遅くないと思うので、セレッソ大阪、ガンバ大阪、できればセレッソ大阪で育ってほしいです。
今日見に来てくれたガンバ大阪が好きな子どもたちもガンバ大阪でプロになって、セレッソでいう背番号８、香川真司の８番を取りに、ガンバでいう宇佐美貴史の背番号７を取りに行ってほしいです。そしてダービーで活躍してる姿を（見せて）、大阪を盛り上げてほしい。それが僕の願いです。今聞いてる子どもたちは、まずセレッソ・ガンバでプロになることを目指して頑張ってほしいなと思います」
引退試合を共に戦った大阪の名手たちが勢揃いするなか、柿谷らしい、思いのこもったスピーチとなった。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】香川→柿谷！88分に劇的決勝弾！