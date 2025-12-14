「ずっと養ってきた俺に発泡酒か？」スーパーで妻に説教する定年夫。自分は荷物も持たず車へ直行する理不尽【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
退職した夫がスーパーの買い物についてきたときの様子を描く。スーパーのレジでアルバイトをしていた頃のあるあるを描く、狸谷さん(@akatsuki405)の実録漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より「おいおい」を紹介する。
■レジまでつきまといネチネチ文句！「ずっと養ってきた俺に発泡酒か？」
お酒コーナーでは、「ずっと養ってきた俺に発泡酒!?酒代を節約するのか？」と騒ぎ出し、総菜を買おうとすると「おいおい、手抜きか？簡単に、そうめんでいいだろう」と文句を言う。
■作者が目撃する「夫あるある」と憤り
狸谷さんは、この話はスーパー勤務時代も現在勤務している100円ショップでも「割と見かける」光景だと指摘する。「ただついて回って、文句を言って、買いたいものは無言でお連れ様のかごに入れて、会計時は荷物も持たずにさっさと車に行ってしまう…」というのが典型的だという。
「身内もかつてこういう感じでしたので、見かけると大変モヤモヤして、ついお連れ様へできる範囲での、手厚い接客をしてしまいます」と、憤りを隠せない。
コメント欄には、「ただついてきて、荷物持ちすらしない人がいた」や、「『で』じゃなくて『が』って言ってほしい」という主婦の声が届いた。また、料理をする男性からは「そうめんや冷やし中華は、簡単でしょ」という声もあった。そうめんや冷やし中華を簡単という人は、きっと料理が苦ではない人だろう。家庭内で料理をしてくれる人がもっと増えるとよい。
取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。