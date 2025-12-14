¡ÖÎ¢Â¦¸«¤ì¤ë¤Îµ®½Å²á¤®¡ª¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢ÁáÂØ¤¨¤ÎÎ¢Â¦¸ø³«¡ª ¥ì¥¢±ÇÁü¤Ë¡ÖÌµÎÁ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Ï12·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁáÂØ¤¨¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢ÁáÂØ¤¨¤ÎÎ¢Â¦¸ø³«¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¡¼¤©¤¤¡ª¤Ï¤ä¤Ã¡ª¡×¡Ö¤³¡¼¤¤¤¦Î¢Â¦¸«¤ì¤ë¤Îµ®½Å²á¤®¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¡¼¤æ¡¼Î¢Â¦¤ÎÆ°²è¤¦¤ì¤·²á¤®¤ë¤·¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Î°áÁõÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¡×¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÀ¤³¦°ìÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÀÎ¤À¤Ã¤¿¤éDVD¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤µ®½Å¤Ê±ÇÁü¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥×¥í½¸ÃÄ¡×¡ÖÁáÃåÂØ¤¨¤Ã¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¥É¥¥É¥¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡ÖÁáÃåÂØ¤¨¤Ã¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¥É¥¥É¥¡×ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖUZA¢ª¥Ä¥ó¥Ç¥ìÁáÂØ¤¨¤ÎÎ¢¤Ï¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤ÏÁáÃåÂØ¤¨¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤ò°Ï¤ó¤Ç¼êºÝ¤è¤¯½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ñ¤¬¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖAKB48 20¼þÇ¯¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©À¨²á¤®¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë¡¡¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
