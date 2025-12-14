WBCÀ¤³¦°ìÀï»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¡¡¾å¸¶¹À¼£»á¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ë°ÛµÄ¡Ö1²óÌÜ¤«¤éµ¤¹ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£º£²ó¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÇÍè½ÕWBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á(C)Getty Images
¡¡µð¿Í¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á¤¬12·î14Æü¡¢¡ØTBS¡Ù·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸æ°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀèÆü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊó¤¸¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤Ê¤É¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¡£WBC½Ð¾ì¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¾å¸¶»á¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¤Ï¡Ê»²ÀïÉ½ÌÀ¤Ï¡Ë¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö½êÂ°µåÃÄ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤³¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤éGM¡¢´ÆÆÄ¤¬¤¤¤¤¤è¤Èµö²Ä¤¬½Ð¤Ê¤¤¸Â¤ê½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½êÂ°µåÃÄ¤Î´ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ïº£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡¢56ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢53ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦¡Ö50È¯¥È¥ê¥ª¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È»²Àï¤òÉ½ÌÀ¡£ÈÖÁÈ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾å¸¶»á¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¸À¤ï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1²óÌÜ¤«¤éµ¤¹ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼Íè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£º£²ó¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£1²óÌÜ½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢È¿ÏÀ¤µ¤»¤Æ¤é¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£1²óÌÜ¤â¥¸¡¼¥¿¡¼¤äA¥í¥Ã¥É¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¾å¸¶»á¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿2006Ç¯¤ÎWBCÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÀïÅê¼ê¡£¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊA¥í¥Ã¥É¡Ë¤éÌ¾Áª¼ê¤¬ÂÇÀþ¤ËÊÂ¤ó¤ÀÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ5²ó1¼ºÅÀ¡£Âç²ñ¤Ç2¾¡¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ¤Î½éÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¤Ï²áµî1ÅÙ¤·¤«Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾å¸¶»á¤Ï¡Ö»þ´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ËèÇ¯3·î³«ºÅ¤À¤¬¡Ö3·î¤ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ´À°ÃÊ³¬¡£7·î¡¢8·î¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤Ç¡£3·î¤Ë°ìµ¤¤Ë¡Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¡Ë¾å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï