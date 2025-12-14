◇ザ・レジェンド・ダービー YOUICHIRO KAKITANI〜ラスト・マジック〜 大阪ピンク4―3大阪ブルー（2025年12月14日 ヨドコウ桜スタジアム）

柿谷曜一朗氏の引退試合が14日、ヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪とガンバ大阪の大阪ダービーのコンセプトで行われた。G大阪側の「OSAKA BLUE（大阪ブルー）」でプレーしたG大阪の遠藤保仁コーチはキャプテンマークを巻いてプレー。自身は引退試合をしておらず、試合後に柿谷氏から感謝の花束を受け取った時には、ただ一人グラウンドコートを脱いでお辞儀する遠藤保仁らしい行動を見せて観衆から拍手を浴びていた。

「楽しかったです。何年ぶりかしらないですけどユニホームを着て。柿谷選手は敵としてはやっかいだったが、日本代表で一緒だった時は頼りになる選手で思いでもたくさんあります」と話す。中盤の底から柔らかいパスを出すプレーぶりは現役時代のまま。また、左サイドに流れて上げたクロスボールの精度も高かった。「僕自身もたくさん大阪ダービーに出てます。日本で一番盛り上がるダービーですから」と盛り上がった試合を淡々と振り返って会場を後にした。