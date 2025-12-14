モデルの梨花（52）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。モデルの滝沢眞規子（47）とのコラボ動画を公開し、読者モデルとモデルについて、過去に怖い話を聞いたことをぶっちゃけた。

読者モデル出身の滝沢に対し、梨花は「新しかったよね。先に（子供）を産んで、なんなら3人産んでから、スカウトされてるんだよね」と回想し、「みんな希望持っちゃう、街歩いてる時」と続けた。

滝沢は「誰にもチャンスある」とし、「本当失礼な言い方だけど、凄いやる気があったわけでもないし」と3人の子育てに追われていたことを振り返った。

「（子育てで）いっぱいいっぱいなんで、読者モデルってモデルがいる中で“何なんだ”って思っちゃったんですね、当時。読者モデルというものに、あまりピンと来てなくて」というが、夫から「出て見たら?1枚くらい撮っておいでよって、その辺で。思い出に」と言われ、家から5分くらいのところで撮影したのが始まりだったことを明かした。

読モから雑誌の専属モデルになり、現在に至った滝沢について、「新しいストーリーを作ったなっていうのは、本当生意気ながら、モデルベースだとした時に思う。読モっていう世界観も変えたと思う」と梨花。

「見てて面白かったよ」としたうえで、「でも正直言っちゃう。私は凄く楽しんで見させていたけど、怖いこと言ってる人はいた」とぶっちゃけトークを展開した。

「何、怖いって」と滝沢。「こんなとこで言わないで〜。どういうこと?」と震える滝沢に対し、梨花は「読モとモデルの線引きで凄く怖いこと言ってる人がいたのよ！」と説明。「恐れられてたんだわ〜きっと」と笑いながら、懐かしそうに語った。