牡羊座・女性の運勢

何らかのふんぎりがつきそうな時期が来ています。現在の牡羊座、やる気や物ごとに対する前向きさは強くあるものの、それに心身が微妙についてこない。そんな状態が続いていました。いきなり何もかもクリア！とはいかないでしょうが、「それはそれで受け入れた」「じゃあどうすればいいのか？がわかってきた」。そんなところかもしれません。また人と会う機会でいい刺激をもらい、「早く本格的に頑張りたいなあ」と思えそうなのも、元気注入要素なのかも。とはいっても自分以外の人は動かせないので、まずはいまの自分なりにできることから始めましょう。

牡羊座・男性の運勢

揺らぎがちだったモチベーションが再びたしかさを取り戻しつつあるとき。今後に対しての前向きさややる気があり、いろいろ行動を起こしたくなっている牡羊座。でも同時に心身の不安定さや家庭の事情などがあり、それは何かとブレーキをかけられる状態だったかも。それがいきなりなくなるわけではありませんが、思うようにいかない状況を受け入れたうえで「じゃあどうする？」と考えられるようになるのでは。いまは人との会話から強い刺激をもらえるときでもあるので、新たに誰かと話すのもいいですね。少しずつでいいので、始めましょう。