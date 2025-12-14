牡牛座・女性の運勢

自分のはっきりしない感じは次第に晴れ、自分の考えや行動を強く信じてみようという気持ちが芽生えてくるときかも。特にいまやりたいことや必要だと感じる何かがあるのに、周囲の意見や態度を見てそれに踏み出せないでいたのなら、「必ずしも人から支持されなくてもいい」と思えるのかも。「ひとりでもやれるんじゃないか」。そういう気持ちにも近いです。実際、人とのかかわりは大事ですが、必要なことは人それぞれ違います。やってみてもいいんじゃないかな。また、いまは社会面から大きなヒントを得るかも。新たな挑戦心をかき立てられるなら、それは大事なヒントです。

牡牛座・男性の運勢

自分で考え、自分で行動することに対し覚悟や気構えができてくるタイミングかも。牡牛座には挑戦していきたい何かがひそかにあるようですが、周囲の人はその意欲に肯定的ではないか関心がなく、結果牡牛座のなかでもブレーキがかかっていたのでしょう。が、「じゃあひとりでやってみればいいんじゃないか？」。そう気づくのがこのタイミングかも。最初は抵抗があっても、時期に気持ちの自由さが上回るでしょう。特にいまは社会面で新たな刺激を得るときなので、今後挑戦していきたいならその意欲はおおいに発揮すべきです。そのつもりで作戦を練りましょう。