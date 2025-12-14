双子座・女性の運勢

人の言動、アドバイスが状況打開のヒントになる可能性の高いときです。特に仕事などで忙しく、やる気があるわりに思い通りにならないモヤモヤを感じがちだったのなら、誰かが重要な気づきをもたらしてくれるのでは。自分から見ると雑、適当に思えるかもですが、実は案外ありなのかもしれません。また、いまは人との会話を通じて自分のなかにある願望やアイデアに気づきやすい面もあるので、「自分のなかだけでとどまっていないほうがいい」というのはたしかなようです。話す相手はパートナーや親友など親しい存在が有力ですが、特定の人とじっくり話す機会があるなら、そういう会話にも注目ですね。

双子座・男性の運勢

人とのかかわりや会話から何かヒントをつかみそうな今週です。特にいまの社会面は頑張っているわりに何かすっきりしにくいタイミングですが、人の言動のなかにはそこを打開するヒントがあるのかも。双子座から見ると相手はやや大雑把かもですが、相手からすれば「細かいことにこだわりすぎ」なのでしょう。そのずれが気づきをもたらすのかな。またシンプルに、大事な誰かのとの会話には前向きに刺激され、自分のなかに隠れていた願望や意欲が湧き上がってくることもあるようです。自分だけの時間にとどまらず、人と接する機会は大事なようです。