蟹座・女性の運勢

現実の展開が、長くモヤモヤし踏みきれないでいた自分を強く刺激し、結果「はっ！」（こうしている場合ではない）的スイッチが入りそうな今週です。主に刺激は社会面から入るのかも。「自分の準備がまだ十分ではない、自信がない…」など思っていたけれど「やるしかない！」になるのかな。実際「自分のタイミング」にややこだわりすぎていた面はあるのかも。いまは社会面がとても活発で、蟹座の成長を期待してどんどん役割をふってくるので、もし成長の意欲が本物なら、状況に合わせ自分も変わるべきでしょう。ちなみにダイエットなどを考えている場合も同じです。まずは動く！かな。

蟹座・男性の運勢

活発な社会面での展開にあと押しされるように、蟹座の心のスイッチが本格的に入るイメージのとき。いまはある意味恵まれ、同時に考えすぎていたせいで思いきった行動をあと回しにする傾向があったのかも。ただ、そのあいだも状況は次々展開し、「やりたいなら、四の五の言わずにやれ！」的な状況が生まれるのが今週です。同時にいまは社会面から入ってくる情報に刺激され、自分のなかにある挑戦心も自覚しそうなときなので、ちょうどいいといえばちょうどいいですね！運動したい、ダイエットしたい場合も、いまはまず行動ですよ。