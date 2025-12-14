獅子座・女性の運勢

獅子座自身は強いやる気と物ごとに対する前向きさがあるものの、心身の状態や家族関係などがたびたびブレーキとなり、「思うほどには動けない」が続いた最近でした。が、今週は「用心していてもしょうがない、もうやろう！」に気持ちが傾きそう。最初は抵抗があるかもしれませんが、いざ望むように動き出すと状況は一気に活性化し、そこにある不調や停滞感もよいほうに向かいだすのでは。いまは多少気軽さ、勢いがあるほうが物ごとはうまく機能しやすいのでは。また、パートナーや親友などとはじっくり話す機会を作りましょう。お互いに前向きな影響を与え合えるようです。

獅子座・男性の運勢

思いきりのよさや積極性が状況のモヤモヤを打開するカギになりそうなとき。最近、獅子座のやる気や前向きさはいっそう高まっていました。が、自身の心身の状態や家族関係など日常の土台となる部分には不安定さがあり、なかなか大きな行動には踏みきれなかったのかも。が、ここにきて「それもいい加減どうなのか？」と感じるタイミングがあるのでは。実際、思いきってやってみるとよい形で吹っきれ、ある種の停滞感も早く去っていくことになるでしょう。自分自身に適切な刺激を与えるつもりで。またパートナーや親友などとは深い会話ができる時期。時間を取って話しましょう。