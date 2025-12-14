乙女座・女性の運勢

家族関係や家での状況が活性化し、進展しやすい時期。今週は特にその具体的な展開がパートナーや親友など、乙女座の大事な相手との関係性に影響を与えそうです。ここしばらく乙女座は親しい人たちとの関係がいっそう深まり、より影響を受けやすい状況にいました。特に大事な相手は自分を深く振り返り、結果として「物ごとにすぐに対応できない」心境にいるのかも。それ自体は問題ありませんが、ただその影響で乙女座自身も「何となくはっきりしない、話が進まない」という気分を味わっていたのかな。が、ここでその停滞感を現実が突き動かすのかも。「もう思い悩んでいる場合ではない！」と思いそうですが、それで正解です。

乙女座・男性の運勢

家や家族に関する状況下で、急ぎ対応すべき展開が起こりやすいとき。ここ最近はこの傾向があり、日常を積極的に見直す前向きなできごとがいろいろあるでしょう。ただ同時に最近の乙女座は周囲の人からの影響力が増す時期でもあったため、特に深く自分を振り返っているパートナーや親友に何となく合わせたことで、「なかなか物ごとが進まない、判断しきれない」という気分でもいたのでは。が、「もうそれどころではない！」と思わされるのが今週です。実際、考えるべき時期は過ぎ、行動のなかで必要なことはつかんでいったほうがいいでしょう。乙女座からうながされることで相手も前向きに影響されそうです。