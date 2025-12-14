天秤座・女性の運勢

今週は社会面や健康に関してなどで強い影響を受ける展開がありそう。自分では「まあこれはしょうがない」と感じてきたことをあっさり打開する何かを見る、聞くとか。「そういうやり方もあるのか」と驚く場合もあるし、誰かから指摘される可能性もあります。それなりのショックはありえますが、それによって今後の天秤座は自分の行動を広く見直すきっかけを得るので、結果的には大きくプラスです。これ以外でもいまは興味深いことを聞く可能性が高いので、アンテナは高めがいいと思いますよ。

天秤座・男性の運勢

周囲から見聞きして得る情報から強い刺激を得る時期です。特に今週は天秤座の仕事面、もしくは健康面に関し重要なヒントがもらえるタイミングかも。自分のなかでは「これはしょうがないこと」として受け止めていたものに対し、あっさり打開する方法を知るとか。誰かの指摘によりそれに気づく場合もあるため、知ったこと自体にはショックを受ける可能性もあります。が、それによって状況の見方も今後大きく変わりそうなので、利点のほうが多いでしょう。受け身にならずにじっくり受け入れて。いまは同じく新たな情報から前向きなきっかけを得ることが多そうです。人と話す機会も増やしましょう。