蠍座・女性の運勢

社会面、とりわけお金に関する現実的な状況が、刺激となって飛び込んできやすいとき。現在の蠍座、非常に前向きな気持ちを持つもののまだどこか心のなかで踏んぎりがつかない…そんな状態なのかも。大きな判断をしたいがしきれない。もしそんな状態にいるのなら、「このお金がいますぐいる！」（たとえば）みたいな状況が蠍座の背中を強く押し、結果として何かの決意を固めさせてくれる印象です。最初は多少ショックでも、「これでよかったのかも」と思えるのでは。これに限らずいまはお金関係がカギに。「いくらかかるか」「その価値があるか」「自分への投資になるか？」などの視点を取り入れてみましょう。

蠍座・男性の運勢

リアルな視点からの問題提起が、長く抱えている不安や決断できなさに対し刺激として働きやすいとき。特にいまカギを握るのは金銭面で、現実的な必要性が蠍座の判断や積極的な行動を促すことになりそうです。ここまでは自分の思いや気分を重要視しがちだったのでそれに気づいたときは幾分ショックでも、結果としてあるべき方向に動きやすくなるので、肯定的に解釈して進みましょう。またいまは「自分＆自分たちに対して未来の投資になる」と思うものにはお金を使うのもありです。