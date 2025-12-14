山羊座・女性の運勢

自分を取り巻く身近な状況のなかにある停滞感を打ち破りたくなるとき。特に対人関係や、「ここが問題で何とかしたいとは思いつつ、なかなかきっちり変えられない」という何かがあるのなら、そこにフラストレーションを感じ「自分から動いて何とかしよう」と思うのでは。現状、山羊座は自分の内側を整理し、いっそうシンプルになっていきたいという意欲が高まっているので、その一環なのでしょう。不要な習慣や関係性を整理するのにもいいタイミングです。また同時に、今後の成長に向けて情報を集めるのもいいかも。新たな資格取得や投資などの勉強を始めるのもあっています。

山羊座・男性の運勢

身近に抱える問題を積極的に解決したくなるとき。特に「長くかかわってきて、解決には向かっているもののいまだはっきりしない状況や人間関係」があるのなら、自分から何かアクションすることでそれと距離を置く、手を切ると決めるのかも。いままでは「自然に片づくのを待つ」感じでしたが、現状意欲的な山羊座としてはそれにフラストレーションを感じている自分に気づいたのでは。「ならば自分から動いて、何とかすればいい」。これがいまの結論なのでは。また、いまは今後の自分のために新たな関心を伸ばすのもありでしょう。資格取得や技術向上、投資関連など、自分をパワーアップする方向性に縁ありです。