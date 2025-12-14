水瓶座・女性の運勢

人の言動に強い刺激を受け、自分の価値観や仕事の仕方について見直すことになりそうな今週です。そもそも現在は対人関係が活性化し、人から影響を受けやすいときでしょう。それは全体に前向きなものが多く、おもしろいもの、自分の興味を思い出させてくれるものにも会いやすいよう。ただ、そのなかのあるものは、「あ、そういうやり方もあるのか！」と驚かされる何かなのでは。自分からすれば「いまいちなのはわかっているけれど、現状どうしようもない」くらいに受け入れていたのに、それをあっさりクリアする存在なのかな。ちょっとショックかもしれませんが、その刺激生かしたほうが賢いですよ。

水瓶座・男性の運勢

対人関係が活発で、人から前向きな学びのきっかけをもらうことの多い時期です。特に今週は、仕事に関することや現状の価値観に関して、「そういう考え方、やり方もあるのか！」と驚かされる経験をするのでは。そのジャンルにおいて、水瓶座は現状「変えたほうがいいとは思うけど、すぐには難しい」と解釈していたのに、その相手はまったく違う方法であっさりそこを通過するのかもしれません。びっくりしそうですが、もし当てはまるなら追って教えを乞うべきですね。いまは単純に情報としても、人と話すと興味深いものをいろいろ拾えます。そうやって世界を広げましょう。