魚座・女性の運勢

活発な社会運が続きます。現在の魚座はこれまでの自分を変え、より解放していこうとしていますが、まだどこかふんぎりがつかない面があるのでは。それを強く（なかば強制的に）断ち切るようなできごとがいまは仕事関連で起こりやすいでしょう。最初は戸惑いショックを受ける面もあるかもですが、結果的にはそれで心の解放は加速するはず。いまは社会面で得た情報や出会いが自分のなかに潜む挑戦心を刺激してくれることも多そうなので、仕事を頑張るのは全体的によい方向につながりそう。そこにいたくないのなら、自主的にとどまらず頭を切り替えていきましょう。

魚座・男性の運勢

社会面からもらう刺激や経験が、長く心にとどまっている不安感や問題点を強く押し流すとき。現在、より自分を新しくしていこうと意欲的な魚座ですが、それでもまだついとどまってしまう不安やネガティブな思考があるのでは。ただ、いま仕事関係で出会いやすい展開はそこを刺激し、「こんなことをしている場合ではない！」と思わせてくれそう。急な展開にショックを受ける面もありそうなものの、結果としては魚座の心身を活性化させてくれるのでしょう。いまは仕事を通じて自分の挑戦心が高まるタイミングでもあるので、そこで出会う人や経験を大事に。新しいものを取り入れ、同じところにとどまりすぎないようにしましょう。