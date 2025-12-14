

この連載も、早いもので196回目を迎えます。

私は幼い頃から、両親の影響で野球が大好きでした。「いつか野球に関連するお仕事ができたらいいな」とぼんやり思っていましたから、この連載もそうですし、NHK BSの『ワースポ×MLB』でキャスターを務めさせていただけたことは、とても幸せでしたし大きな自信にもなりました。

そして最近、強く記憶に残ったのは、AmazonプライムのMLB東京シリーズや侍ジャパンの日韓戦でレポーターをやらせていただいたことです。

レポーターのお仕事は多岐に渡ります。一般的に目にすることが多いのは、甲子園の各校のベンチレポーターでしょうか。用意された原稿を読むこともありますが、試合前にインタビューした内容が差し込まれることも多いですね。スタンドにいる選手のご家族や応援団からの情報は、見る人の心を熱くさせ、応援にますます熱が入ります。

日韓戦では、第一戦に先発したオリックスの曽谷龍平投手に、試合の前日に話を聞くことができました。その中では「東京ドームで投げるのは初めてなので緊張しますが、10時間寝て臨みます」というコメントもいただきました。

そういった情報は、試合後のテレビニュースや翌日の新聞に載るようなものではないかもしれません。ですが、よりその選手のことがわかる"生きた情報"として受け取っていただけたらいいなと思っています。

私は昔から野球中継をたくさん見てきましたが、ちょっとした情報があるだけで試合観戦がもっと楽しくなります。今回はその情報を伝える側のレポーターというお仕事をさせていただき、とても楽しかったですし、大きなやりがいを感じました。



この連載も196 回......いつも読んでくださるみなさまに、心から感謝です！！





曽谷投手からは他にも、初体験のピッチクロックやピッチコム、メジャーで使用しているボールの感触、ピッチングの技術など、いろいろなお話を聞くことができました。おそらく曽谷投手は、インタビュアーである私だけでなく、その先にいるファンも意識していたのではないかと思います。

ちなみに今回の中継においては、レポーターが試合中に情報を差し込みタイミングは、レポーターの裁量に任される部分が大きく、「今だ」というタイミングで入るのですが、これが難しい！

ただ、「この打者の時は、こういう話が出るかな......」と予想して、それにまつわるエピソードを差し込めた時は快感です。ライブ感覚で試合をもっと面白くできる、魅力的な仕事だと思いました。

これまで私は、"流れ"に身を任せて生きてきました。この世界に入ったのも、たまたまお声をかけていただいたから。でも今は、「もっと野球の仕事がしたい」と胸を張って言えます。

プロ野球全体のことをお伝えするのもいいですが、愛するヤクルト固定も、もちろん幸せです。というのも、ヤクルトの中継ではベンチレポートがないんです。

ということで、マネージャーさんに確認をしますが、来年のヤクルトの試合がある日は、スケジュールをなるべく空けられたらと思います。そしていつかは、中継スタッフの仕事に就きたい子たちに向けた"山本シート"を設置するのが目標です。

きっと私には、ヤクルト1000の血が流れている。なんて。それでは、また来週。

