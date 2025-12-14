カラオケデートで「手抜きしすぎ！」と女性を怒らせる態度９パターン
男性にとって、低料金で女性と２人きりになれるカラオケ店は使い勝手の良いデートスポットでしょう。しかし、庶民的すぎる場所だけに、ムード作りを怠ると相手が機嫌を損ねるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「カラオケデートで『手抜きしすぎ！』と女性を怒らせる態度９パターン」をご紹介いたします。
【１】「次はあの曲歌って」と、お客モードでずっと彼女に歌わせる
「一人でたくさん歌わされると、ライブ料金を徴収したくなる」（10代女性）というように、相手にリクエストするばかりでは、不公平だと思われてもおかしくありません。１曲ずつ交代で歌うなど、最終的に２人が同じ満足感を得られるような工夫をしたいところです。
【２】「友だち呼んでいい？」と、余計なメンバーを増やそうとする
「他人の力を借りずに自分で盛り上げてほしい」（20代女性）というように、追加で友だちを呼ぶ行為がズルいと思われることもあるようです。一緒にデュエットソングを歌いまくるなど、せっかくなら「２人きり」の楽しさを感じさせてあげましょう。
【３】「明日テストなんだよね」と、教科書を開いて勉強を始める
「まさかの放置プレイ？一人カラオケと変わらない」（10代女性）というように、カラオケ店が自由に使える空間だとしても、デート中であることは意識したほうがよさそうです。ほかに優先すべきことがあるなら、相手に事情を打ち明けて理解を求めましょう。
【４】「晩飯、フライドポテトでよくね？」と、カラオケをレストラン代わりに使う
「『ついで』で食事を済まされた気分になる」（20代女性）というように、せっかくのデートなのに、食事をなあなあで済まされて、不満を抱く女性もいます。少しでも特別感を味わってもらうためには、せめて一番高いメニューを注文してあげたいところです。
【５】彼女の歌を無視して、ケータイ操作に夢中になる
「せっかく歌っても聞いていないと虚しくなる」（10代女性）というように、聴き手としてのリアクションを怠って、がっかりされるパターンです。男たるもの、合いの手やヲタ芸を駆使して、女性を気持ちよく歌わせてあげることに全力を注ぐべきではないでしょうか。
【６】「キスさせてよ。いいじゃん」と、過剰にベタベタしようとする
「カラオケそっちのけでスキンシップされると、目的を疑う」（20代女性）というように、下心丸出しの態度では、女性に幻滅されてしまいそうです。キスがしたいなら切ないバラードを情熱的に歌い上げるなど、愛をアピールしてその気にさせましょう。
【７】「ちょっと休ませて」と、歌わずに一人で寝る
「個室とはいえ、ダラダラされると腹が立つ」（20代女性）というように、ムード作りを忘れて身勝手な行動を取っていると、女性がヘソを曲げるおそれがあります。喉を休めるインターバルを作るとしても、その時間にはスイーツを注文してあげるなど、気遣いをみせたいところです。
【８】「今日は練習するぞ！」と、ひたすら同じ曲を歌う
「同じ曲をリピートされると飽きる。練習は一人でやってほしい」（10代女性）というように、聴き手の気持ちを無視した個人プレイで反感を買うパターンです。女性の好みに合わせた曲だけを熱唱してあげるのがカラオケデートの鉄則ではないでしょうか。
【９】「金欠だし、カラオケでよくね？」と、妥協プランであることを漏らす
「あからさまにデート代をケチられると帰りたくなる」（10代女性）というように、カラオケ店を選ぶ理由に「節約」を掲げることで、女性をムッとさせるケースです。「今日は君への愛を叫びたい」など、なるべく相手を喜ばせるような誘い文句を用意しておきましょう。
カラオケデートではちょっとした油断や自己中心的な行動が女性の反感を買うようです。細やかな気配りを忘れずに、ちゃんと楽しませてあげましょう。（浅原 聡）
【調査概要】
期間：2014年7月1日から2日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
