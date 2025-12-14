第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）の登録馬が１２月１４日、発表された。フルゲートは１６頭で、今年は２２頭が登録している。

ファン投票で昨年のドウデュースを上回る史上最多の６１万２７７１票を獲得したレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は牝馬では史上初の連覇がかかる。今回は５戦ぶりにクリストフ・ルメール騎手とのコンビとなる。

昨年、レガレイラを勝利に導いた戸崎圭太騎手はダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）で挑む。ドバイ・シーマクラシックでフランスの強豪カランダガンを破り、戸崎への馬上インタビューで「ベリベリホース」の名言が飛び出した。昨年３着でコース適性は示しており、今年も有力候補となる。

ファン投票で４位だったメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は宝塚記念に続く春秋グランプリ制覇がかかる。また、コンビを組む武豊騎手は勝てば歴代単独最多の５勝目となる。

今年の皐月賞馬で、前走の天皇賞・秋で２着のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は初めての２５００メートルへの対応がカギになりそう。

他には凱旋門賞で５着だったビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）。ラストランとなるジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）、ジャパンＣで落馬して競走中止となったアドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）などが登録している。

以下、登録馬。

アドマイヤテラ

エルトンバローズ

コスモキュランダ

サンライズアース

サンライズジパング

ジャスティンパレス

シュヴァリエローズ

シンエンペラー

タスティエーラ

ダノンデサイル

ビザンチンドリーム

ヘデントール

ミステリーウェイ

ミュージアムマイル

メイショウタバル

レガレイラ

※マイネルエンペラー、スティンガーグラス、アラタ、エキサイトバイオ、ライラック、ディマイザキッドは除外対象