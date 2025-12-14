◆香港マイル・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝１６００メートル）

日本勢は２頭が出走したが、１９年アドマイヤマーズ以来、５頭目の勝利はならなかった。

２３年４着、２４年２着と３年連続の挑戦で、引退レースとなるソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は、クリスチャン・デムーロ騎手が騎乗。直線は香港のヴォイッジバブル（ザカリー・パートン騎手）との追い比べとなったが、ゴール前でわずかに前に出られて２着だった。今年のドバイ・ターフで香港最強馬・ロマンチックウォリアーを完封。国内のファンだけでなく香港でも注目を集めていた。

３歳牝馬２冠のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗。道中はソウルラッシュのすぐ後ろにつけていたが、直線は伸びず１１着だった。１９年の覇者アドマイヤマーズ産駒として父子制覇を目指していた。

ヴォイッジバブルは連覇で、勝ちタイムは１分３３秒４７。３着は香港のレッドライオン（ヒュー・ボウマン騎手）が入った。

クリスチャン・デムーロ騎手（ソウルラッシュ＝２着）「前走のマイルＣＳではあまり力を発揮できなかったですが、今日のソウルラッシュは最高の状態でした。彼の本来の力を出せたと思います。彼はとてもタフです。できる限り長く乗り続けたいと思いました」

池江泰寿調教師（ソウルラッシュ＝２着）「年のせいか、だんだんずぶとくなってきて、うながしながらようやくあの位置が取れた感じでした。勝負どころからさらにずぶとくなってきて、直線である程度エンジンかかったかなと思ったのですが、ソラを使ったり馬が頑固になってきたなという感じを受けました。上がってきても芯から走ったという息の入り方してませんでしたし、最後に勝たせてあげたかったので、こういう形のレースになって申し訳なかったと思います」

クリストフ・ルメール騎手（エンブロイダリー＝１１着）「ソウルの後ろでいいポジションを取れた。リラックスして走れたけど、３コーナーからペースが上がって、手応えがなかった。ギアアップもできず、敗因は分からない。もう少し走れると思ったけど、今日は力が足りなかった」

森一誠調教師（エンブロイダリー＝１１着）「ちょっと出負けした感じで、そこからポジションを取りに行く選択肢もあったと思うんですけど、ジョッキーは１列下げて、外めの馬場のいいところを走らせたのかなと思います。手応えよく走っていて、直線はひと伸びしてくれるのかなと思っていましたが、外の馬に来られてからは手応えがなくなってしまって、非常に残念な結果になってしまいました」