◆プロゴルフ 男子、シニア、女子対抗戦 日立３ツアーズ選手権（１４日、千葉・平川ＣＣ＝男子３６３０ヤード、シニア３３８３ヤード、女子３２０７ヤード、パー３６）

ゴルフの国内男子（ＪＧＴＯ）、シニア（ＰＧＡ）、女子（ＪＬＰＧＡ）の３ツアーの今季ランク上位者らによる対抗戦は、女子（佐久間朱莉、神谷そら、河本結、菅楓華、高橋彩華、荒木優奈）が１６ポイントを獲得し、３年連続９回目の優勝を飾った。優勝賞金３０００万円を獲得。菅がＭＶＰに輝いた。

選手の喜びの声は以下の通り。

荒木「初出場ですごく緊張したけど、（同級生の）楓華とペアが組めて、このメンバーで勝ててすごくうれしい。私が良かったのは最後のパターだけ（笑い）。楓華に助けられた」

菅「初出場で、こういう（降雨と厳しい寒さの）コンディションでのラウンドが不安だったけど、ペアの優奈が同級生だったのですごく心強くて、このメンバーで勝てて本当にうれしい。ＭＶＰはすごくうれしい。いいプレーができて良かった」

佐久間「彩華さんとのペアで、すごく楽しく、３ツアーズならではの一緒に相談したり、交互に打つことだったり、緊張したけど楽しかった。今年も優勝できてうれしい」

高橋「初出場でペアの朱莉ちゃんに迷惑をかけないかすごい心配だったけど、たまに貢献できたし、１日楽しくゴルフできた」

神谷「初出場で、３ツアーズが決まってからシーズン中もすごいドキドキしていた。シーズンの終わり方が良くなかったので、ショットの不安もある中で、普段のトーナメントより緊張して、ずっと結さんに励ましてもらいながら『ミスショットしても大丈夫』と言ってもらえて、リカバリーもしてもらえて、たまにパッティングで貢献できて良かった」

河本「超うれしいです。それだけです。達成感？ めちゃめちゃある。それぞれの持ち味があるゴルフをするタイプが集まり、うまく要所要所でハマってくれて勝てたし、みんながいいプレーをできた」