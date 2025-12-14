育児のことで夫婦に溝ができていた…妻・バービーからの言葉が胸に刺さった理由と大きな気づき

「仲が悪いわけじゃない。むしろ互いを思いやっているのに、その気持ちがうまく届かない、届けられない日がある。そんな曖昧な距離感こそ、言葉にしにくく、気づいたときには小さな溝になっている」

結婚は他人同士が家族となるもの。それぞれの価値観をすりあわせていくことも大切になります。しかも妊娠・出産・育児のようなことは、ふたりだけの生活からまたさまざまな考え方の違いも出てきて当然。結婚前から話し合いをしてきて、うらやましいほどコミュニケーションをとっているともいわれるバービーさんとつーたんさん夫婦の間ですら、そういうことがあるんだと感じさせられたのが、バービーさんの夫・つーたんさんの連載「#nofilter」第28回。

前編では、今年4月から娘が保育園に通い始めたことに加え、部署異動によって職場環境が一変したことをきっかけに夫婦のすれ違いが増えていったことをお伝えしました。後編では、バービーさんの一言からつーたんさんがハッとさせられたことや、離れ気味になった夫婦の距離を再び縮めるために大切にしたいことなどを綴っていただきました。

チクっと痛みを感じた…妻からの一言

少し前のある日の帰り道。いつもどおり定時早々に仕事を切り上げた。駅まで小走りで向かったものの、目の前で電車のドアが閉まり、そのまま発車してしまった。

ちょうど仕事でトラブルが立て込んでいた時期で、僕自身もかなり疲弊していた。改めてスマホで乗り換え案内を調べると、5分ほど帰宅が遅くなりそうだ。たった5分だけど、その5分は僕ら家族にとっては大きな意味を持つのだ。

ふと、自分の働き方、毎日について立ち止まるような感覚があった。

そして同じ頃、妻からは「もう少し私の状態にも目を向けてほしい」と感じることがある、という話を聞いた。

心臓をチクっと針でつつかれるような痛みを覚える。妻の言葉が胸に刺さったのは、責められているように感じたからではない。きっと我慢を重ねたうえで漏れ出た言葉だと思ったからだ。僕が帰宅したあとは「良かれと思って」娘のことに追われるあまり、妻の気持ちに心を向けられていなかったことに気づかされた。

会話がなかったわけじゃない。その日の出来事など雑談ももちろんするが、「今日をどう乗り切るか」という実務的な話をすることが増えていた。気づけば、僕たちそれぞれの気持ちに触れる時間は、いつの間にか少なくなっていたように感じている。

そのわずかな空白が、気づかないうちにふたりの距離をつくっていたのかもしれない。「言わなくてもわかる」なんて都合の良い魔法は存在しない。夫婦になっても子どもが生まれても起こらない。

むしろ、家族としての時間が増えるほど、意識して言葉を交わさなければ、簡単に噛み合わなくなってしまうものだと感じた。

夫婦の会話が戻ってきたある日のこと

しかし、この1〜2ヵ月で少し状況が変わってきた。娘が保育園に慣れてきたこともあり、僕たち夫婦の日常にもようやく小さな余白が戻ってきた。送り迎えの道すがら、娘の新しい表情や仕草に気づくたび、ほんの数分でも心がほどけるような瞬間が増えた。その余白は、僕たち夫婦にもゆるやかに広がってきているように思う。

たとえば、夜、娘が寝静まったあと。以前なら、すぐに翌日の段取りを話し合って、そのまま疲れた身体をベッドに沈めていた。でも最近は、お互いの話までも多少できるようになってきた。「今日こんなことがあってさ」とか、「あの時どう思った？」とか、些細な会話ではあるけれど、ようやく僕たち自身を話題にする時間が戻ってきた。

そして先日、僕が在宅勤務の日の昼下がり。妻が仕事の合間にふらりと帰宅した。お互いまだランチを食べていなかったので、僕の休憩時間に合わせて、散歩がてら外に出ることにした。向かったのは、今の家に引っ越してきてからずっと「いつか行きたいね」と話していた和食屋さん。

お魚の定食を前に、仕事のこと、家族のこと、友人のこと、そして未来のこと。久しぶりに妻も僕も自分自身のことや夫婦の話ができた。気づけば、あっという間に食べ終わっていた。会計を済ませ、並んで歩き始めたとき、妻がぽつりと言う。

「ランチ、ヘルシーだったね。じゃんけんしない？」

突然の提案に一瞬戸惑う。

「私が勝ったら、ラーメン食べて帰ろう」

夫婦の歩幅が違うからこそ必要なもの

たしかにボリュームは控えめの定食ではあったものの、さすがに2食目は重い。でも、この感じが懐かしくて、思わず笑ってしまった。

娘が生まれる前、よくこうして飲み歩きながら、二軒目、三軒目を決めていたなぁ、と。そして、こういうとき、昔から妻は勝負強い。結局、ふたり並んでラーメンを食べてから、そのままゆっくり帰路についた。

不思議なもので、言葉を交わす機会を設けるだけで、相手の見え方が少し変わる。妻の忙しさの裏にある焦りや、僕が抱えていた小さな諦めのような感情も、言葉にしてみると「そうだったんだね」と受け止め合える余地が生まれる。

改めて、会話はすれ違いを埋めるために必要不可欠なものだと考えさせられた。同じ家に住み、毎晩同じ寝室で寝ていても、会話の怠惰が積み重なると心の距離が生まれてしまう。でも、ほんの少し意識するだけで、いつでも戻ってこられる可能性もあると思っている。

保育園からの帰り道。珍しく娘がベビーカーに乗りたくないようでぐずっていた。どうしても歩いて帰りたいようだ。そんな娘の様子を見て、ふと思った。

僕たち夫婦も、きっと同じなんだ。

娘は気分によって、歩く速度も、踏みしめる場所も、叫ぶ言葉も変わる。そこには正しさも間違いもなく、ただその時々の感情と意思があるだけだ。夫婦だって、本当はそのストレートさ、シンプルさでいいのかもしれない。

いつも同じ歩幅で並んで歩き続けるなんて無理な話だ。歩幅が違う日があっていいし、どちらかが立ち止まる日があってもいい。大切なのは、また同じ方向へ向かおうと思えることなのかもしれない。

そのために、うまく言えなくても、不器用でも、声にして届けようとする姿勢を、これからも手放さずにいたいと思うし、相手が話しやすい空気を作ったり、その言葉や気持ちをしっかり受け入れたい。

夫婦はきっと、毎日すこしずつ歩き方を変えていく生き物だ。だからこそ、あえて時には立ち止まり、問い続けたいのだ。「いまの僕らは、どんな歩幅で、どんな景色の中を歩いているのだろう？」と。

