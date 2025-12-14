◇YANMAR presents「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-」OSAKA PINK 4-3 OSAKA BLUE(14日、ヨドコウ桜スタジアム)

サッカー・Jリーグのセレッソ大阪や日本代表などで活躍した柿谷曜一朗選手の引退試合が14日に行われ、柿谷選手が決勝点を挙げました。

この試合はセレッソ大阪OBを中心とするOSAKA PINKと、ガンバ大阪OBを中心とするOSAKA BLUEが対戦。OSAKA PINKの一員として出場した柿谷選手は前半35分、ドリブルで切り込むと相手ディフェンダーをかわしてゴールを決めます。

さらに同点で迎えた後半43分、香川真司選手のスルーパスに反応しDFラインの裏へ抜け出した柿谷選手は、ゴールへ流し込みこの試合2得点目となる決勝点をマーク。その他にもオーバーヘッドシュートや華麗なテクニックを披露するなど、集まったファンを沸かせました。

試合には清武弘嗣選手、乾貴士選手らセレッソ大阪の歴代8番が集結。また、OSAKA BLUEの一員として本田圭佑選手、遠藤保仁氏らがプレーしました。