「ラグビー・全国大学選手権・３回戦、京産大４０−３６慶大」（１４日、花園ラグビー場）

京産大（関西２位）が慶大（関東対抗戦５位）に再々逆転勝ちし、準々決勝に駒を進めた。広瀬桂司監督は「我慢比べになるかと予想していたが、その通りの展開になった。絶対に巻き返してくれると信じていた。素晴らしい試合をしてくれた」と選手たちをたたえた。

前半を終えて１９−７でリードしたが、後半にハイタックルの反則から慶大にペナルティーゴールを決められて流れを渡すと、立て続けに２トライを許し１９−２０と逆転された。その後も１トライ１ゴールされるなど一時は１９−２９まで差を広げられたが、何とか反撃に持ち込み同３２分に３３−２９とひっくり返した。しかし攻防は続き、同３８分には１トライ１ゴールを決められ３３−３６と再逆転された。しかし終了間際、途中出場の一柳尚斗（３年）が逆転トライ。ＳＨ高木がコンバージョンキックを成功させて勝利を決めた。

伊藤森心主将（４年）は「小さなプレーが積み重なって最後スコアできた」と振り返った。

準々決勝は２０日、ヤンマースタジアム長居で東海大（関東リーグ戦１位）と対戦する。