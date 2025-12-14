Î©Ì¿Âç¤¬¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë2Ï¢ÇÆ¡¡½é¤Î´ØÀ¾ÂÐ·è¤Ç´Ø³ØÂçÇË¤ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¢Âè80²ó¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¤Ï14Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Î©Ì¿Âç¡Ê´ØÀ¾2°Ì¡Ë¤¬´Ø³ØÂç¡Ê´ØÀ¾1°Ì¡Ë¤È¤Î»Ë¾å½é¤Î´ØÀ¾ÀªÂÐ·è¤ò38¡½14¤ÇÀ©¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Î©Ì¿Âç¤ÏºÇ½é¤Î¹¶·â¥·¥ê¡¼¥º¤ÇQBÃÝÅÄ¤¬WRÀçÀÐ¤ØÀèÀ©TD¥Ñ¥¹¤ò·è¤á¡¢¤µ¤é¤ËÃÝÅÄ¤¬TD¥é¥ó¤È¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£21¡½14¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¤ÏRBÌ¬Éô¤é¤Î¥é¥ó¼çÂÎ¤Ë¹¶¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢´°ÇÔ¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿´Ø³ØÂç¤Ï¸åÈ¾¤ÏÌµÆÀÅÀ¤ÈÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¡£