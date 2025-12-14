◇ザ・レジェンド・ダービー YOUICHIRO KAKITANI〜ラスト・マジック〜 大阪ピンク4―3大阪ブルー（2025年12月14日 ヨドコウ桜スタジアム）

柿谷曜一朗氏の引退試合が14日、ヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪とガンバ大阪の大阪ダービーのコンセプトで行われた。柿谷氏はC大阪ベースの「OSAKA PINK（大阪ピンク）」でプレーしたMF扇原貴宏（神戸）とMF山口蛍（長崎）は0―2となった前半から投入され、最後までプレーした。

扇原＆山口のダブルボランチは柿谷氏のC大阪時代にも好連係を見せた2人。前半5分までに0―2となって大阪ピンクの西沢明訓監督が「さすがにこれ以上やられるのはまずいと思ったので、現役の選手をブチ込みました」と早期投入の理由を話す。扇原は「このメンバーの中では若手なので」と苦笑いしながらも中盤で大阪ブルー・本田圭佑と競り合ってボールを奪うなど活躍。後半19分には中盤からの大きな展開でFW乾貴士の同点ゴールを呼び込んだ。「本当は曜一朗くんにアシストしたかったけど、本当に楽しかった」と笑顔が浮かんだ。

終了間際に本田のシュートをゴールライン直前でクリアした山口はガッツポーズを見せた。「シュート撃つならこっち（本田から見て左側）だと思っていた。負けるわけにはいかなかったんで」と自然に出たガッツポーズを振り返る。「長崎がプレーオフに出ていたら来られなかったので。楽しかったし、昔はこんな感じだったかなと思った。曜一朗さんはセレッソの育成からしたら凄い存在の人。プロで一緒にできるとは思っていなかったし、記憶に残るプレーヤーでした」と引退試合に勝利を添えられたことを喜んでいた。