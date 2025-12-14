ºå¿ÀJF¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤¬Í¥¾¡¡¡G1À©ÇÆ¤Ç½Å¾Þ½é¾¡Íø
¡¡Âè77²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê14Æü¡¦ºå¿À11R1600¥á¡¼¥È¥ë¼Ç18Æ¬¡¢G1¡Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡Ê¾¾»³¹°Ê¿µ³¾è¡Ë¤¬1Ê¬32ÉÃ6¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢G1À©ÇÆ¤Ç½Å¾Þ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£1Ãå¾Þ¶â¤Ï6500Ëü±ß¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¾»³µ³¼ê¡¢¹âÌîÍ§ÏÂÄ´¶µ»Õ¤È¤â¤Ë½é¾¡Íø¡£
¡¡ÃæÃÄÄÉÁö¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡¢²£¤Ë¹¤¬¤ëÇÏ·²¤Î³°¤á¤ò¶î¤±È´¤±¡¢4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¤Ë1ÇÏ¿È1/4º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼óº¹¤Î3Ãå¤Ï6ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤Ï5Ãå¡£
¡¡Ê§Ìá¶â¤ÏÃ±¾¡¤¬500±ß¡¢ÇÏÏ¢¤Ï¡Ê5¡Ë¡½¡Ê9¡Ë¤Ç2020±ß¡¢3Ï¢Ê£¤Ï¡Ê5¡Ë¡½¡Ê9¡Ë¡½¡Ê17¡Ë¤Ç6470±ß¡¢3Ï¢Ã±¤Ï¡Ê9¡Ë¡½¡Ê5¡Ë¡½¡Ê17¡Ë¤Ç3Ëü180±ß¡£