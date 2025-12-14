この度4MEEEでは、「限られた時間で最大限のキレイをつくる」スマートなビューティーアイテムを選出する『4MEEE Smart Beauty Award 2025』を開催。エントリー商品の中から、総合大賞・部門大賞を決定します。

「4MEEE Smart Beauty Award 2025」って？

今まさに、キャリアや家庭を築く渦中にいる4MEEE世代。“忙しい日々の中でもキレイを諦めたくない”という女性達が、「限られた時間で最大限のキレイをつくる」スマートなビューティーアイテムを選出するアワードです。

20〜30代の女性を代表して、4MEEE美容部・ライター・編集部等100名が実際に商品を試して審査し、エントリー商品の中から大賞を決定します。

エントリー商品を一挙公開！

クリスタリーク／スキャルプケアシャンプー＆トリートメントセット11種の植物由来スキャルプケア成分配合のシャンプー&トリートメント。

collagem／コラジェム モイスチャーリペアシリーズ・コラジェム ストレートグロウ シリーズ4種のコラーゲン配合のシャンプー&トリートメント。

LOVE PASSPORT／SINORU シルキーソフトシャンプー&シルキーソフトトリートメント日韓共同開発、こだわりの香りの新ヘアケア・シャンプー&トリートメント

LOVE PASSPORT／SINORU ハイドロシルキー セラム・シルキーヴェール オイル日韓共同開発、こだわりの香りの新ヘアケア・セラム&オイル

バティスト／バティスト ドライシャンプー オーバーナイト世界累計出荷本数3億超え！韓国でも大人気のドライシャンプー

マトメージュオム／ヘアスティックワックス・ポイントデザインスティック女性からも注目を集めるメンズライン・ヘアスタイリング

ルルルン／ルルルンハイドラ PD マスクルルルン ハイドラシリーズ新作・徹底ハリ管理のフェイスマスク

クオリティファースト／ザ・ダーマベスト 5レチノール＋コラーゲン60秒でスピーディに結果が出るよう設計・エイジングケアフェイスマスク

DECENCIA／ディセンシー ブライトリフト クリーム【医薬部外品】ディセンシアの最高峰、ディセンシーから誕生した敏感肌用美クリーム

ANS.／リポレチノセラム®26万人の肌データからつくられた“続けやすいレチノール”美容液

Biodance／ポアパーフェクティングコラーゲンペプチドセラム毛穴より小さい243Daコラーゲンエキスが、ハリ肌へ導くポアケア美容液

ホリカホリカ／ラッシュ コレクティング マスカラ韓国最大レビューサイト「GLOWPICK」で1位を獲得したマスカラ

アパガード／アパガードセレナ【医薬部外品】むし歯予防、ステインケアタイプの医薬部外品・美白歯みがき

ザ・ブレスコ／ザ・ブレスコ マイルドミントアメリカの歯科医が開発したノンアルコールマウスウォッシュ

LACTOFIT／ラクトフィット ゴールド・ラクトフィットスリム水なしでもそのまま飲める！パウダータイプの乳酸菌サプリメント

TEAZEN／レモン コンブチャ・ピーチ コンブチャ微炭酸のレモン味、ピーチ味の粉末スティックタイプ・コンブチャ

Taylor／Deep Waterスルッと快調を助ける食物繊維配合のインナークリーンドリンク

サンケファン／サンケファンゼリー #ピーチ・サンケファンゼリー#マスカット“飲み会サプリ”として韓国で大人気！ゼリータイプのサンケファン

daily comma／アロマパフュームミスト天然植物由来のエッセンシャルオイルを使用、携帯用ミニ香水

ZENB／ゼンブブレッドグルテンフリー・豆粉でできたふわふわ食感の糖質オフパン

ZENB／ゼンブハッピーグルテンフリーで白砂糖・乳・卵不使用のヘルシースナック

KETOneUP／ケトバターコーヒー ダイエットカフェモカ糖類・カロリーゼロ、罪悪感なしで優しい甘みのバターコーヒー

大賞発表もお見逃しなく♡

審査員が実際に試したリアルな評価から、大賞を決定！慌ただしい日々の中でもキレイを諦めたくない私たちのライフスタイルにフィットする、スマートなビューティアイテムとは……ぜひご覧ください。

他の記事はこちら