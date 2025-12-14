最強「ライトバン」何が変わった？

トヨタは2025年11月25日、長きにわたりビジネスの現場を支えてきた商用ライトバン「プロボックス」の一部改良モデルが発売されました。

2002年の初代デビュー以来、23年以上にわたって日本の物流を支えてきたロングセラーモデルですが、今回の改良では、安全性能と快適性がアップするなど、基本性能が向上しました。

プロボックスは、開発当初から純粋な商用車として設計されており、乗用車ベースの派生モデルとは一線を画しています。クラストップレベルの積載能力、過酷な使用に耐えうる頑丈な足回り、そして経済性を極めた低燃費性能は、現場のプロフェッショナルに支持されてきました。

2014年のマイナーチェンジ以降も、ハイブリッドモデルの追加や先進運転支援システム「トヨタ セーフティセンス」の標準装備化など、時代に合わせて着実にアップデートが重ねられています。

今回の改良における最大の焦点は、安全性能の大幅な進化です。予防安全パッケージ「トヨタ セーフティセンス」は最新世代へと刷新され、その守備範囲が広げられました。

まず、プリクラッシュセーフティの検知対象には、従来の車両、歩行者、自転車に加え、新たに昼間の自動二輪車が追加されました。これにより、交差点での出会い頭の事故など、より複雑な交通環境における対応力が強化されています。

さらに、運転支援機能として「プロアクティブドライビングアシスト」が新規導入されました。これは、歩行者の横断や飛び出しといった潜在的なリスクをシステムが先読みし、ステアリング操作やブレーキ操作を微細に制御することで、危険に近づきすぎないようドライバーをサポートする先進機能です。

先行車やカーブに対する減速支援機能も備えており、頻繁な加減速を強いられる市街地走行や長距離移動において、ドライバーの疲労軽減に貢献します。

また、アクセルとブレーキの踏み間違いによる衝突被害を軽減する「パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）」も全車に標準装備されました。

ドライバーが業務を円滑に行えるよう、コックピット周りも進化を遂げています。

メーターパネルのデザイン変更に伴い、「4.2インチマルチインフォメーションディスプレイ」が全車に標準装備され、視認性が向上。各種操作スイッチを備えた新デザインのステアリングホイールが採用され、手元での操作性が高められました。

そのほか、バックガイドモニターは、「ルームミラー内蔵型」と「ナビ画面表示型」のいずれかを選択可能。加えて、ハードな使用環境を考慮した純正用品として、汚れに強い「シートプロテクトカバー」が新設された点も、現場のニーズに応える配慮と言えるでしょう。

パワートレインのラインナップも変更され、1.3リッターガソリンエンジンを廃止し、1.5リッターガソリン（2WD／4WD）と1.5リッターハイブリッド（2WD）の2種類に集約されました。

外観上では、フロントバンパーの形状が変更されました。これは新型センサーの配置に対応するための機能的な変更であり、グリル開口部のセンター部分が拡大され、横方向のスリットが廃止されています。

プロボックスの改良モデルの車両価格（消費税込）は、191万8400円から226万1600円です。

今回のプロボックスの一部改良モデルは、ユーザーの間で大きな反響を呼んでおり、「激アツですね！」「マジでありだと思う」といった歓迎の声が上がっています。

特にコックピット周りの質感向上について、多くのユーザーが、「ステアリングとメーターの質感が大幅に向上されているのは見逃せない！」と評価しています。

具体的には、メーターが4.2インチのマルチインフォメーションディスプレイとなり、「アナログメーター残るとか最強の組み合わせすぎるだろ」という声のほか、ハンドル周りの「乗用車化がすごい」と評されたことで、「通勤にいいな」と日常の足としての使用を真剣に検討する声も見られます。

安全装備の進化は、驚きをもって受け止められています。プロアクティブドライビングアシスト（PDA）が搭載されたことで、「下手な車よりも運転支援がすごい」と驚きの声が上がり、先進装備が充実したことに対して「この価格でこれだけ装備ついたら、欲しくなるよね」という納得感も示されています。

そして、その信頼性と走破性の高さから、「トヨタさんGRプロボックス出してくれ」「GRプロボックスを出せ」と、高性能スポーツモデル（GR）化を強く熱望する声が上がっている点も、プロボックスというモデルの特別な存在感を際立たせています。