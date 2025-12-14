【マジで！？クレカの体験談】ちまちま→高額決済。え、犯罪…！？【第5話まんが】#ママスタショート
キャッシュレス決済が普及している昨今、クレジットカードを利用する機会が増えた方もいるのではないでしょうか。しかし機能がよくわからなかったり、お得情報が知られていなかったりすることも、実はよくあるようです。ママたちが経験した「クレジットカード」に関するエピソードを紹介します。
今回は、カード会社からの電話で発覚したクレカ体験談です。
徒歩数分のコンビニで買い物を済ませ帰宅。するとスマホの画面に見覚えのない電話番号が…。確認すると使用しているクレカの会社。恐る恐る電話に出ると信じられない事実が発覚！
カード会社「さきほど東南アジアで高額の決済が」
東南アジアで高額利用された数分後に、同じカードが国内使用されたことで不正利用が発覚。即座にカードを止めてもらい大きな被害には至りませんでした。
しかし、後日過去の明細を確認すると、数ヶ月にわたり覚えのない少額請求が……。おそらく不正利用できるか様子見されていたのでしょう。明日はわが身。みなさん、明細チェックは抜かりなくですよー！
クレジットカードにまつわるエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、カード会社からの電話で発覚したクレカ体験談です。
徒歩数分のコンビニで買い物を済ませ帰宅。するとスマホの画面に見覚えのない電話番号が…。確認すると使用しているクレカの会社。恐る恐る電話に出ると信じられない事実が発覚！
東南アジアで高額利用された数分後に、同じカードが国内使用されたことで不正利用が発覚。即座にカードを止めてもらい大きな被害には至りませんでした。
しかし、後日過去の明細を確認すると、数ヶ月にわたり覚えのない少額請求が……。おそらく不正利用できるか様子見されていたのでしょう。明日はわが身。みなさん、明細チェックは抜かりなくですよー！
クレジットカードにまつわるエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部