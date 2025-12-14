Éã¤ÏÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¡¢Êì¤Ï¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÎÇÐÍ¥Ä¹ÃËà¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë·Ê¿§á¤ËÄ¥¤ê¹ç¤¦!?¡Ö»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö·Ê¿§¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡ ÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³æÆµ®¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ù¥Í¥Ä¥£¥¢¤È¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤òË¬¤ì¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·Ê¿§¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ä¥É¥ë¥Á¥§¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·Ê¿§¤Ë¤Ê¤ó¤«Éé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤è!¡×¡Ö·Ê¿§¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖæÆµ®¤¯¤ó¤ÎÊý¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤è¡×¡Ö»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÉ÷·Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ãæ»³¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤ÎÃæ»³½¨À¬¤È¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÎÇò¾ë¤¢¤ä¤«¤ÎÄ¹ÃË¡£