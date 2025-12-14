¡Ö¤³¡Ä¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×25ºÐà¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤óá¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¡Ö¥È¡¢¥È¥Ê¥«¥¤!?¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡à¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤óá¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë25ºÐ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥×¥ì¡Ä¡£´ñÈ´¤ÊÊ±Áõ»Ñ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦Æ»¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à¥È¥Ê¥«¥¤á¤ËÊ±¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥º½êÂ°¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¸ÍËÌÈþ·î(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡Ö¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È12Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿au PAY ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥é¥¤¥ÖTVÈÖÁÈ¡ÖÀ²¤ì¤Î¤Á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸ÍËÌ¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥ÈÉôÊ¬¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¡Ä¤³¤ì¤Ï¡Ä¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿!!!¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡ÖµÓ¤Ê¤Ã¤¬!!¡×¡Ö¤·¤«¤·È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¥¹¥×¥ì¤À¤ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥È¡¢¥È¥Ê¥«¥¤!?¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿¤è¤ê¥È¥Ê¥«¥¤ÇÉ¤Ê¤ó¤À¤Í¾Ð¡×¡Ö¤ï¡¼¥»¥¯¥·¡¼¥È¥Ê¥«¥¤¤µ¤ó¤À!¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¤¤¤¥È¥Ê¥«¥¤¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£