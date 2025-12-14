【今週の運勢】12月15日（月）〜12月21日（日）の運勢第1位は双子座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 12月15日（月）〜12月21日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★双子座

運勢第1位！ 今週のテーマは 「信頼できる相手が、あなたを次の旅へ導く」です。これまでの価値観を超えて、新たな協力者・理解者が現れる兆し。相手はあなたの迷いを照らす「ガイド」のような存在で、その関わりを通して人生の方向性が一段クリアになります。「あ、こっちに進もう」という方向性が自然に定まるはず。

第2位★射手座

運勢第2位！ 今週のテーマは「未知への扉を勢いよく開く」です。「冒険的な自己再定義欲」が高まり、これまでの延長線では思いつかなかった選択肢が突然輝き出します。「やってみたい」「ここから始めたい」という直感があなたの原動力に。環境よりも「あなたの意思」が主導権を握り、人生の新章が力強く動き始める流れです。

第3位★獅子座

運勢第3位！ 今週のテーマは 「創造の舞台を越境する」です。今週は、あなたの中の創造性がいつもと違うテンションで覚醒します。新しい遊びや表現方法、違う価値観の人との交流から、「火花のようなインスピレーション」が飛び込みやすく、自己表現が一気に国境を越え広がりそうな勢い。自分の感性を解き放つほど、人生が祝祭モードに切り替わります。

第4位★蠍座

今週のテーマは「価値観の核心に光が射す」です。「真理へ踏み込む力」が働き、日常的に当たり前と思ってきた価値や習慣を、根本から見直すタイミングとなりそう。お金・時間・体力の「正しい使い方」が急に理解でき、選択が研ぎ澄まされていきます。外側の基準ではなく、「自分の内的羅針盤」を豊かさの基準にすると、生活全体が静かに整い始める流れです。

第5位★蟹座

今週のテーマは「使命感の火が灯る瞬間を見逃さないで」です。「自分の技術や知識を遠くまで届ける修行僧」になるようなイメージの星模様。今取り組んでいることに対して、もっと高い目的が差し込みます。「このために頑張りたい」「これを極めたい」と感じる方向性が見え、日々の行動が一貫性と意味を帯びてくる流れです。

第6位★牡牛座

今週のテーマは 「深い縁」。あなたの心の奥に眠っていた「まだ見ぬ可能性」が、縁のある人との関わりを通して急に姿を現します。受け継がれた知恵、共有してきた経験、言葉にしなくても伝わる何か。それらが未来の計画を大きく塗り替えていく暗示です。

第7位★山羊座

今週のテーマは「静かに世界を俯瞰し、区切りをつける」です。外向きの努力を少し緩め、内側に積もった感情や思考を整理する時間が流れます。「未来を読むまなざし」が強化され、今終わらせるべきこと・手放すべきものが自然と浮かび上がるでしょう。無理に動くより、静けさの中で霧が晴れるのを待つことで、次のステージの輪郭がくっきりしてきます。

第8位★天秤座

今週のテーマは「言葉が未来を結晶させる」です。「集大成の知恵」を象徴する星が、あなたの思考や言葉に強い求心力を帯びさせます。これまで散らばっていた情報・経験・気づきがひとつの「核心」へと収束し、伝えるほどに運が開くタイミング。日常の雑談さえも、新しい縁や流れを引き寄せる起点となりそうです。

第9位★牡羊座

今週あなたに必要なのは「見たことない景色に飛び込む勇気」です。いつもは苦手なことでも、今のあなたならできる。むしろ、あなた以上にできる人はいないとさえ思えてきそう。一歩踏み出した瞬間、未来の視界が一気に広がり、人生の意味が変わるかも。

第10位★乙女座

今週は「心の聖域を未来基準で作り変える」星模様。あなたの中で「理想の生き方」と「心の安全地帯」が再編されるタイミングです。過去の記憶や慣れ親しんだ価値観をただ守るのではなく、「これからの自分に必要な精神的土台とは？」を高い視点から見直す流れに。古い感情が整理され、魂レベルで落ち着ける場所が再定義されます。

第11位★魚座

今週のテーマは「新しいステージに自分を置き直す」です。従来のやり方や評価基準に縛られず、自分が本当に進みたい方向を意識することで、自然と未来への道筋が見えてきます。小さな挑戦や一歩の行動が、社会的な信頼や評価につながる週。動きは控えめでも、内側で決めた軸が確かな方向性を示す羅針盤となります。

第12位★水瓶座

今週のテーマは「遠くを見渡し、未来の設計図を描く」です。日常から一歩離れた視点が生まれ、現在の状況を大きな時間軸で俯瞰できるように。直感的に「これから向かう場所」が見えやすくなり、理想と現実の間にあるギャップが静かに整理されていきます。現実のトラブルからそっと離れて、頭を休めているふとした瞬間にヒラメキが生まれてきそう。

