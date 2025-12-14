青森県東方沖を震源とする８日の地震を受け、八戸市などの飲食店が苦境に立たされている。

忘年会シーズンのかき入れ時に休業に追い込まれたり、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の影響による自粛ムードでキャンセルが相次いだりしている。

震度６強の地震に見舞われた市中心街の複合ビル４階のレストラン「サードプレイス」では、厨房（ちゅうぼう）設備が壊れ、９日から営業中止が続く。冷蔵庫が倒れてガラス扉を破損し、入っていた食材も使えなくなった。業務用オーブンが壊れて調理ができないほか、ワインやトマト缶なども廃棄せざるを得ないという。

１２月が冬の一番のかき入れ時で宴会の予約も多数入っていたが、月内分で２０組以上がキャンセルとなった。売り上げ全体では４００万〜５００万円の損失になる見込みで、店長の安保浩一さん（５１）は「全ての被害を把握しきれていないが大ダメージだ。年末年始が近づき機器類の修理や買い替えも進まない。いつ復旧できるか……」と頭を悩ませている。

同じ市中心街に位置するブックバー「ＡＮＤＢＯＯＫＳ」でも、店の床に割れた食器や酒瓶、本が散乱した。片付けに追われた店主の本村春介さん（５１）は「駄目になった貴重な酒もあるし、落ちて折り目が付いた本は価値が下がってしまう。心が折れそうになるが、直していくしかない」と肩を落とした。１０日に営業再開にこぎ着けたが、「自粛ムードが広がって客足が鈍ると困る」と気をもむ。

被害調査を進める八戸商工会議所によると、食器や調理設備の破損、予約キャンセルなどの被害報告が約４０件寄せられた。向井俊晴・専務理事は「片付けて営業を再開しても、お客さんが自粛で来ないおそれもある。県などに支援をお願いしていきたい」と話す。

岩手県宮古市の居酒屋「けんぼ」でも後発地震注意情報以降は予約のキャンセルが相次ぎ、忘年会シーズンなのに客足は例年の半分ほどに落ち込んだ。クマ出没やインフルエンザの流行で客足が鈍っていたところに地震が追い打ちをかけた形だ。店主の新田健一さん（４９）は「東日本大震災を経験した以上、『安全だから来て』とは言えない」と複雑な表情を浮かべた。

むつ総合病院でスプリンクラー破損、浸水被害３７００万円

むつ市のむつ総合病院は１２日、地震で入院病棟のスプリンクラーが破損し、５〜７階が浸水したことによる被害額が約３７００万円に上ると明らかにした。１１日時点の被害額で、今後の調査で増える見通し。

浸水した天井の張り替えや医療機器の交換などに要する費用だという。同病院を運営する下北医療センターの管理者を務める山本知也市長は１２日の記者会見で、老朽化が進む同病院の早期建て替えが必要との認識を改めて示し、「（国の）災害復旧事業の補助メニューに載せてほしい」と話した。

また市は、市役所本庁舎など公共施設４０件と市道８箇所の被害復旧に要する費用が１億２１４０万円に上るとした。