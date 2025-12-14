【有馬記念登録馬発表】ファン投票1位レガレイラなど22頭が登録
暮れのグランプリ「第70回有馬記念」（28日、中山）の登録馬が14日、発表された。フルゲート16頭に20頭が登録。ファン投票の上位10頭には優先出走権があり、現時点では以下の16頭が出走可能となっている。
レガレイラ（牝4＝木村、ファン投票1位）
メイショウタバル（牡4＝石橋、同4位）
ジャスティンパレス（牡6＝杉山晴、同6位）
ミュージアムマイル（牡3＝高柳大、同7位）
ダノンデサイル（牡4＝安田、同8位）
ヘデントール（牡4＝木村、同10位）
ビザンチンドリーム（牡4＝坂口、同24位）
タスティエーラ（牡5＝堀、同25位）
シンエンペラー（牡4＝矢作、同30位）
アドマイヤテラ（牡4＝友道、同31位）
※以下、出走馬決定賞金順
サンライズジパング（牡4＝前川）
エルトンバローズ（牡5＝杉山晴）
コスモキュランダ（牡4＝加藤士）
ミステリーウェイ（セン7＝小林）
サンライズアース（牡4＝石坂）
シュヴァリエローズ（牡7＝清水久）
※除外対象（出走馬決定賞金順）
マイネルエンペラー（牡5＝清水久）
スティンガーグラス（牡4＝木村）
アラタ（牡8＝和田勇）
エキサイトバイオ（牡3＝今野）
ライラック（牝6＝相沢）
ディマイザキッド（牡4＝清水英）