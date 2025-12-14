暮れのグランプリ「第70回有馬記念」（28日、中山）の登録馬が14日、発表された。フルゲート16頭に20頭が登録。ファン投票の上位10頭には優先出走権があり、現時点では以下の16頭が出走可能となっている。

レガレイラ（牝4＝木村、ファン投票1位）

メイショウタバル（牡4＝石橋、同4位）

ジャスティンパレス（牡6＝杉山晴、同6位）

ミュージアムマイル（牡3＝高柳大、同7位）

ダノンデサイル（牡4＝安田、同8位）

ヘデントール（牡4＝木村、同10位）

ビザンチンドリーム（牡4＝坂口、同24位）

タスティエーラ（牡5＝堀、同25位）

シンエンペラー（牡4＝矢作、同30位）

アドマイヤテラ（牡4＝友道、同31位）

※以下、出走馬決定賞金順

サンライズジパング（牡4＝前川）

エルトンバローズ（牡5＝杉山晴）

コスモキュランダ（牡4＝加藤士）

ミステリーウェイ（セン7＝小林）

サンライズアース（牡4＝石坂）

シュヴァリエローズ（牡7＝清水久）

※除外対象（出走馬決定賞金順）

マイネルエンペラー（牡5＝清水久）

スティンガーグラス（牡4＝木村）

アラタ（牡8＝和田勇）

エキサイトバイオ（牡3＝今野）

ライラック（牝6＝相沢）

ディマイザキッド（牡4＝清水英）