今回は僕の話から始める。大学に合格してすぐ野球部の合宿所に呼ばれ暮らし始めた。が、1週間で逃げた。次の目標も見つけられずにいた2年の初夏、テレビで初めてフリスビーを見た。

（あの円盤をパスしてシュートする新しい団体競技ができるんじゃないか）

数日後、突然ひらめいた。これを形にしたら、新しい競技の発明者になれる！

アメリカ育ちの級友がフリスビーを持って来て大学構内で投げた。意外と難しく、右にヘナヘナ曲がった。友人がスナップを利かせて投げる円盤はフワフワと不思議な浮遊感を醸して胸に届いた。その異次元感覚に僕はたちまち魅了された。

情報を求めて日本体育大学を訪ねると、「アメリカでは世界選手権も行われている」と、ビデオを見せてくれた。ロス郊外のローズボウルを6万人の大観衆が埋め、フリスビーに熱狂する光景が映し出された。僕が考えた競技も行われていた。

（先を越された）

ショックだったが、それ以上に華やかな現実を目にして体に火がついた。

（僕もここでプレーする！）

甲子園に代わる新たな夢の舞台が見つかった。

翌年の春休み、単身アメリカに渡り、国際フリスビー協会ダン・ロディック会長のアレンジで約1カ月、世界チャンピオンたちの家を転々と居候した。その夏、ローズボウル初出場。2年後の1979年、日本はアメリカに次ぐ総合2位に入った。ロディック会長が僕に代表してトロフィーを受け取れと言う。ちゅうちょした。その年はチームに貢献できていなかったからだ。しかし会長はキッパリ言った。

「ノブヤはフリスビーを学ぶために遠い日本からやって来た。そんなヤツは初めてだ。私の後について回って、朝から晩まで質問攻めにしたのを覚えているか。ノブヤがいなければ、今日の日本の受賞はなかった」

その言葉を聞いて、いつか世界一になって恩返しをしたい、次の夢が浮かんだ。だが自分には十分な素質がない。夢を託せる逸材に出会いたい！ 狙うなら数ある種目の中で日本人に最も難しいといわれるディスタンス（遠投）だと僕は確信していた。軽い円盤は力だけで飛ばせない。風に円盤を乗せる技術と感性が重要だ。そこは日本人の方が得意だと僕は直感したのだ。

バレー部のエース候補

大卒2年目の80年、僕はスポーツ科学を学びたくて筑波大の研究生になった。そこで一人の学生から“逸材”を紹介された。

「バレー部のエース候補でしたが、腰を痛めて休部中です。バネがすごいから、きっと飛ばすと思います」

すぐ学生寮に彼を訪ねた。綿入れのはんてんを着て現れた大島寛は、身長174センチと大きくないが「垂直跳びは1メートル以上。スパイクの時は120センチくらいいきますね。空中で2段3段伸びる感じとよく言われます」、あっさり言った。クールなまなざし、ガッシリした体躯。僕は単刀直入に誘った。

「フリスビー、一緒にやらないか。キミなら必ず世界チャンピオンになれる！」

すると寛はほんの一瞬考えて、すぐうなずいた。

「ほな、やりましょか」

半年後、寛は楽々約100メートル投げ、関東大会で優勝した。ちょうどその頃、競技用の重い円盤が開発され、飛距離もグンと伸びた。世界で勝つには130メートルが必要になった。

卒業後、寛は近大附属高の教員になり、ジムに通うなど、一人で練習と研究を重ねた。寛が振り返る。

「パワーで投げてもフリスビーは飛びません。ゆっくり出て、剣道の“瞬殺抜き胴”のイメージでフルパワーを円盤に乗せる。するとディスクは風を受けて2段3段とぐんぐん伸びていく。瞬時にフルパワーを出せる技術が重要でした」

出会いから6年後の86年、僕らは春休みにロサンゼルスへ遠征し、6月のUSオープンに挑んだ。当時それが世界一決定戦だった。

寛は予選で向かい風に苦しみ、3位で決勝進出の4人に残った。フリスビーの遠投は独特だ。ファイナリストが横一列に並び、制限時間内に5投する。最も遠くに投げた選手が優勝だ。

旭日旗の鉢巻

最大のライバルは、17歳の天才少年サム・フェランズ。長い手足をしなやかに使い、素早いボディターンで上空高く投げ出す。地元出身だからアメリカ人たちはサムを応援するだろう。そう考えながら僕は寛の後ろに立った。エアホーンがフィールドに鳴り響き、競技開始が告げられると、信じられないことが起こった。そろいのサファリハットをかぶってフィールドにいたオフィシャルたちが一斉に帽子を取ると、その下に旭日旗を描いたそろいの鉢巻きをしていたのだ。それは「一瞬にして刀を抜くサムライの瞬時の動きを、緊張する本番でも忘れないため」寛がいつも巻いているものだ。スタッフ全員、世界タイトルが初めてアメリカ大陸を離れることを歓迎している。

異様な興奮の中で寛は130メートルを超える大きな弧を描き、世界一を実現した。

寛はライバルたちに囲まれてもみくちゃになり、僕はスタッフに肩を抱かれ握手攻めにあった。ロディック会長が静かに言った。

「ヒロシが勝った、ノブヤが勝ったんだ！」

小林信也（こばやしのぶや）

スポーツライター。1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部などを経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』『武術に学ぶスポーツ進化論』など著書多数。

