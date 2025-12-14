２歳女王を決める阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、松山弘平騎手とコンビを組んだ２番人気のスターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が制覇。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１４日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で更新した。

初めてのマイル戦で勝利をつかんだスターアニスには驚いた様子。安藤氏は「１２００ｍデビューでローテが好みやなかったけど、モマれん競馬を意識しつつ行きたいのを我慢させたことで弾けた」とレースを振り返りながら、「マイルまでは問題ないし桜花賞も意識できる内容で強かった」と将来性についても言及した。

１番人気で５着に敗れたアランカールについては「馬任せやと進んで行かない。前半押すか我慢して直線勝負に懸けるべきやった。完全にオークス向き」と見解を示した。さらに「負けはしたけどアランカールの落ち着きと、取り付いていく時の脚は一級品。斉藤厩舎で先々楽しみしかない」と今後の成長に期待していた。

また、１勝馬で２着に健闘したギャラボーグは「１８００ｍ使ってきた馬って内容。血統はマイル寄りやけど、センスあるしクラシックの主役級」と高く評価。３着に食い込んだタイセイボーグについては「相手なりにこういうタイプ。枠順思えばやるべきことをやったって３着」と指摘した。