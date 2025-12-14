◇ザ・レジェンド・ダービー YOUICHIRO KAKITANI〜ラスト・マジック〜 大阪ピンク4―3大阪ブルー（2025年12月14日 ヨドコウ桜スタジアム）

柿谷曜一朗氏の引退試合が14日、ヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪とガンバ大阪の大阪ダービーのコンセプトで行われた。G大阪側の「OSAKA BLUE（大阪ブルー）」は本田圭佑がプレーイングマネジャーとして指揮。前半3分にFW家長昭博のクロスをゴールに流し込んで先制点を挙げた。

「僕はG大阪にジュニアユースしかかかわっていないから、大阪ダービーは初めて。G大阪サポーターからしたら何でやねんと思うはず。家長君とはそれ以来の腐れ縁。その2人で点を取ったことを喜んでくれる人いるのなら嬉しい」と本田。試合は柿谷氏の要望もあって真剣勝負。「勝ちにいったんですが。曜一朗も点を取って、引退試合らしい決着になった」と一進一退の試合展開に満足げだった。

後半終了間際、本田のシュートはGKの左を抜けたが、大阪ピンクのMF山口蛍にクリアされた。「右足のシュートはあんなもんです」と最後は苦笑で締めていた。