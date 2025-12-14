コクがあって濃厚な「ヨード卵・光」もらえる！新宿エリアでサンプリングイベント開催決定《15日・20日》

ブランド卵「ヨード卵・光」を展開する日本農産工業は、2025年12月15日と20日に「ヨード卵・光」のサンプリングとともに、"ちょっと頑張れた一年の自分"を褒める、付箋広告連動イベントを新宿で開催します。

頑張った一年をしっかり褒めて、おいしい卵をゲット

10メートルを超えて掲出される「ヨード卵・光」のビジュアルに、当日配布する"金のたまご型付箋"へ"今年一年で自分を褒めたいこと"を記入し、貼り付けていく参加型イベントが開催されます。

一人ひとりの"一年の頑張り"をみんなで見える形にしながら、付箋が集まることで巨大な"金の卵"が完成していく共創型広告になっていて、ワクワク感も満載！

参加者には、専用手提げ袋に入った「ヨード卵・光」6個入り1パックがもらえます。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

また、12月15日から21日までの期間中は"ちょっとした頑張りエピソード"を掲載し、「ちょっとでも頑張った自分を褒めてみよう」と思えるようなメッセージが発信されます。

さらに、今回のイベントの開催を記念した、Xキャンペーンも実施。

「ヨード卵・光」公式Xアカウントをフォローし、指定のハッシュタグを付け、対象の投稿を引用ポストするだけで応募可能です。

投稿者の中から抽選で、合計100人に豪華プレゼントが当たります。

【景品】

A賞（3人）：国産黒毛和牛すき焼き肉500g＋「ヨード卵・光」ギフト券1枚

B賞（97人）：「ヨード卵・光」ギフト券1枚

実施期間は12月13日から23日23時59分までで、当選者には後日DMで連絡があります。

また、サンプリングイベントの様子や新宿エリアに掲出される「ヨード卵・光」の広告をスマホで撮影し、引用ポストに添付することで当選確率がUPするとのこと。

新宿エリアに行く予定のある人はチェレンジするのも良いですね。

東京バーゲンマニア編集部