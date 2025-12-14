新北市の大みそか花火イベント 歌手のヒグチアイさんらがトリ担当／台湾
（新北中央社）毎年大みそかの恒例となっている北部・新北市の花火イベントが今年も行われる。今回は初めて淡水区と八里区の2カ所にステージが設けられ、八里側のトリは日本のシンガーソングライター、ヒグチアイさんが務める。
両区は市内を流れる淡水河を挟んで対岸に位置する。双方を結ぶ淡江大橋が来年に開通することを記念し、ダブルステージが企画された。ステージイベントは31日午後4時半に始まり、花火は同午後8時26分から、約13分間にわたって3万5520発が打ち上げられる。
両ステージでは国内のアーティストが中心となってパフォーマンスを繰り広げる。淡水側のトリは韓国のガールズグループ、ママム（MAMAMOO）のファサさんが飾る。
侯友宜（こうゆうぎ）新北市長は8日に行われた記者会見で、淡江大橋の両側を打ち上げエリアとして計画したと言及。フランスのチームが「万花の河、冬の楽章」をテーマに花火デザインを担当すると紹介した。
市は、昼は両地区の史跡やマーケットを巡り、夜は花火イベントを楽しんでほしいと呼びかけている。
（曹亜沿／編集：田中宏樹）
