外出にもピッタリな軽量で撥水加工!【ザノースフェイス】のウインドブレーカーがAmazonに登場!

スクリーンショット 2025-10-15 212516


外出時の急な悪天候にも対応する、はっ水加工を施したウインドブレーカー。表地にはクラシカルでやわらかな風合いのタスランナイロンを使用。裏地は肌離れのよいポリエステルメッシュで、生地が汗で張りつくのを抑える。裾は両脇のアジャスターで簡単に調節可能。フロントフラップはドットボタン仕様。THE NORTH FACEの定番である、肩部分の切り替えを取り入れたデザインだ。

スクリーンショット 2025-10-15 212528


裏地は肌離れのよいポリエステルメッシュだ。

生地が汗で張りつくのを抑える。

裾は両脇のアジャスターで簡単に調節可能だ。

スクリーンショット 2025-10-15 212544


外出先や旅先での悪天候に対応できる。

スクリーンショット 2025-10-15 212610


色は6色。軽量で様々なユーザーに適応する、使い勝手の良い一着だ。