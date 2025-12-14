◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第1節 埼玉 46―0 BL東京（2025年12月14日 東京・味の素スタジアム）

昨季4位の埼玉が、2連覇王者のBL東京を46―0（前半33―0）で破り、開幕戦を白星で飾った。

埼玉は前半7分、SO山沢拓也（31）のペナルティーゴール（PG）で先制。同14分には敵陣ゴール前ラインアウトのチャンスからモールで押し込んでHO坂手淳史主将（32）がトライを決めた。さらに同21分、SO山沢のPGで追加点。同23分にはNo・8カイポウリ・ヴィリアミアフ（28）が力強い突破でトライを決め、同27分にはWTB長田智希（26）のゲインから右へ展開してFBトム・パートン（27）がトライを決めた。その後はSO山沢がPGを2本成功。33―0で折り返した。

後半に入り、再びSO山沢がPGを2本決めて点差を広げた。39―0で迎えた後半36分、敵陣ゴール前のラインアウトモールからFLラクラン・ポーシェー（31）がクイックスタートでトライ。王者を無得点に封じ、46―0で圧倒した。

昨季ケガに苦しんだ山沢拓也は、1年8カ月ぶりの先発SO。コンバージョン4本、PG6本の計10本全て成功させて26得点をたたき出した。かつて日本代表でも10番を背負った司令塔が、開幕戦で存在感を示した。