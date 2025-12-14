黒川想矢、事務所の大先輩・舘ひろしからの絶賛に笑顔 映画『国宝』鑑賞直後に電話
俳優の黒川想矢（16）が14日、都内で「『黒川想矢1stカレンダー』お渡し会イベント」を開催。事務所の大先輩である舘ひろしからのことボアを明かした。
【写真】映画『国宝』で猛特訓！歌舞伎を披露する黒川想矢
緊張気味の表情で登場した黒川は「初めてのカレンダーで、お渡し会も初めてのイベントで、緊張しているのですが」と心境を明かしつつ、「直接ファンの方とお会いしてお話しできる楽しみなことなので、楽しんで頑張っていきたいと思います」と意気込みを語った。
カレンダーは、サンシャイン水族館とスタジオで撮影。映画『国宝』の経験を活かし、自ら着付けをした浴衣姿も収められている。「僕としては100点満点のカレンダーだと思っています」と笑顔を見せ、「（事務所の先輩の）舘ひろしさんにもお会いして、カレンダーをお渡ししたら、『いいね！』って言ってもらえました。ものすごくうれしかったです」と声を弾ませた。
黒川は、5歳から芸能活動を開始し、2023年に映画『怪物』で「第47回日本アカデミー賞新人俳優賞」をはじめ、数々の新人賞を受賞した。今年の大ヒット作となった映画『国宝』では、吉沢亮が演じた喜久雄の青年期を演じ、圧巻の演技力と妖艶さで大きな話題を呼んでいる。
大先輩である舘は、映画『国宝』での熱演も大絶賛しているそう。黒川は「自分で言うのは恥ずかしい」としつつ、「（舘に）『本当にすばらしい映画だったね』って見た直後に電話をいただき、うれしかったです」と満開の笑顔に。「賞をいただく機会も何度かあり、そのたびに電話をくださり、ものすごくうれしいです」と、充実感をにじませていた。
そして、5日に16歳になった黒川は「16歳だと思って、気負わず、甘えず、のびのびと頑張っていきたいなと思います」とさらなる飛躍を誓った。
