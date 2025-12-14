“グラビア界の超新星”水野瞳 ビキニ姿で“解放感”豊満ボディ見せつけ 来年2・13に写真集発売
アイドルグループ・Devil ANTHEM.の水野瞳が2026年2月13日、2nd写真集を白夜書房より発売する。先行カットが解禁された。
【画像】ゴールドビキニで“圧巻”なボディ、水野瞳の先行カット
今回の撮影場所は台湾。台湾でもより温暖で過ごしやすい台南、そして高雄から船で渡った南の島風情の小琉球にて、解放感あふれる水野のショットを収めた。
写真集のテーマは「これまでの自分を振り返る」。少し大人になった水野がかわいいだけではない、豊かすぎる表情と姿を見せた一冊となっている。
水野は2003年12月14日生まれ。愛知県出身。Devil ANTHEM.のメンバーとして活躍。音楽活動のほか、グラビアでも魅力を発揮。これまでにデジタル写真集などのリリースも含め、様々な媒体で美ボディを披露している。
